Якщо Росія закриє вентиль: хто у Європі постраждає найбільше і що з цим робити

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У Європейській комісії не очікують, що 21 липня, після того, як за графіком профілактичні роботи на "Північному потоці" мають завершитися, Росія відновить постачання газу.

Як заявив єврокомісар із бюджету Йоганнес Ган, "ми працюємо, виходячи з того, що він не повернеться до роботи. І в цьому разі необхідно вжити певних додаткових заходів".

Питання, яке ще місяць тому гаряче обговорювалося в ЄС, - чи додавати заборону на імпорт газу до інших санкцій проти Росії за напад на Україну, - виглядає вже неактуальним.

У середу ЄС готується оголосити план скорочення споживання газу, щоб наслідки закриття газового вентиля Росією були не такими болючими.

Які європейські країни постраждають найбільше, якщо Росія таки перекриє газ? І що з цим робити?

В МВФ вже оприлюднили перші розрахунки.

Кому буде найбільш боляче?

"Прикручування" газового вентиля Росією вже відбивається на європейській економіці - зростання уповільнилося, ціни - не лише на самі енергоносії, але й більшість товарів та послуг - зросли.

Якщо газ із Росії взагалі не надходитиме в Європу, ціни ще більше зростуть, прогнозують в МВФ. Але для деяких країн це буде набагато відчутніше, ніж для інших.

Європа вже живе зі скороченням поставок російського газу на 60% (порівняно із червнем 2021 року) - не без складностей, але поки що виручають поставки із альтернативних джерел. Переважно це скраплений газ, і країни, в яких є інфраструктура для імпорту такого газу, нині мають більш вигідні позиції.

За підрахунками МВФ, Європа впорається навіть зі скороченням на 70% - завдяки тим самим альтернативним джерелам та скороченню споживання.

Все залежить від того, наскільки певна країна залежить від російського газу і чи має доступ до альтернативних маршрутів постачання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Комусь у Європі буде дуже боляче від нестачі російського газу, а хтось вже живе без нього

За оцінками експертів МВФ, у таких країнах, як Угорщина, Словаччина та Чехія нестача у балансі 40% обсягів газу може означати уповільнення економіки аж до 6%.

Постраждати також може Італія, де висока залежність від російського газу накладається на високий рівень виробництва електроенергії на газу.

Для Німеччини та Австрії наслідки будуть теж серйозними, але не такими жорсткими - на рівні 1% ВВП.

Загалом у п'ятірці країн, які найбільше втратять від припинення російського газового імпорту, МВФ називає:

Угорщину,

Словаччину,

Чехію,

Італію,

Німеччину.

Автор фото, IMF Підпис до фото, Ця мапа залежності від російського газу, складена експертами МВФ, наочно показує, для кого перекриття вентиля буде найболючішим. Чим темнішим є червоний колір, тим більшим є відсоток російського газу в нерегетичному балансі країни.

У випадку з Німеччиною не все так однозначно. Це найбільша економіка Євросоюзу, а відтак, те, що відбуватиметься в Німеччині - уповільнення економіки, зростання цін - обов'язково вплине і на весь континент.

Крім того, в німецькій економіці є величезний сегмент промисловості, яка напряму залежить від газу як сировини, а не енергоносія для вироблення електрики та тепла, тому простою економією тут не можна обмежитися. Передусім, йдеться про хімічну промисловість.

Проте програма добровільної економії для побутових споживачів, яку планує запровадити Німеччина, може скоротити економічні втрати на третину, підрахували в МВФ. А це, своєю чергою, дозволить переспрямувати дефіцитні газові ресурси на промисловість.

Що з цим робити?

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Найголовніша порада від МВФ - поєднувати скорочення споживання газу (на 9% менше від початку цього року) із пошуком альтернативних джерел та постачальників.

Як приклад заощадливості у МВФ називають Італію, уряд якої вже запропонував обов'язкові ліміти на температуру опалення та охолодження.

Вже зараз, вважають в МВФ, європейським урядам треба розробити державні програми обмежень у постачанні на випадок, коли газовий "раціон" таки доведеться зменшувати.

Там також закликають уряди не запроваджувати обмеження на тарифи, а краще заздалегідь потурбуватися про підтримку споживачів, які дійсно не зможуть оплачувати платіжки.

І подумати про те, що можна зробити із так званими "вузькими місцями", через які певні обсяги газу не можуть потрапити від постачальників до споживачів.

Звідси і ще одна порада - не намагатися вирішувати цю проблему самотужки, а подивитися, як можна спільно задіяти усі наявні інтерконектори у газовій системі Європи.

"Це є моментом, коли Європа має діяти як і під час пандемії - продумано та солідарно, щоб відповісти на виклики, із якими вона стикнулася сьогодні", - вважають автори дослідження МВФ.