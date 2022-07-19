Чому Ірландія селить українських біженців у наметах на військовій базі

Наметовий табір військової бази Горманстон може прийняти до 320 людей

Автор фото, Department Of The Taoiseach

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Наметовий табір військової бази Горманстон може прийняти до 320 людей

Близько 150 біженців з України, які близько тижня провели у старій будівлі аеропорту Дубліна, тепер розмістять у наметовому таборі на території військової бази в графстві Міт.

Через гостру нестачу державного житла близько 250 біженців, що прибули до Ірландії, були змушені жити в аеропорту майже весь минулий тиждень.

Влада країни каже, що на базі Горманстон можна тимчасово розмістити у великих армійських наметах до 320 людей.

Ірландія вже прийняла близько 42 тисяч біженців, що залишили Україну з початку російського вторгнення.

Міністр у справах інтеграції Ірландії Родрік O'Горман в інтерв'ю каналу RTÉ розповів, що біженці перебуватимуть на військовій базі не більше тижня, а влада за цей час намагатиметься підшукати їм нормальне житло.

"Серйозна ситуація"

Автор фото, Department Of Taoiseach

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За словами керівника Ірландської ради у справах біженців, армійські намети - тимчасове рішення, і владі треба подбати про довгострокове житло

За словами виконавчого директора Ірландської ради у справах біженців Ніка Хендерсона, останнім часом відчувається гостра нестача житла.

"Гадаю, це наочно свідчить про серйозність ситуації, що склалася, - розповів він в інтерв'ю ВВС. - Настав момент, коли нам доводиться розміщувати людей у наметових таборах, по 16 осіб в одному наметі".

Хендерсон зазначає, що, найімовірніше, такі наметові табори тепер відкриватимуть по всій Ірландії.

До того ж відсьогодні всім біженцям, що прибувають до Ірландії з 20 європейських країн, знадобляться візи. Ірландська влада запровадила цей захід через брак житла, а також тому, що громадяни інших держав намагаються скористатися ситуацією у своїх цілях.

"Ми вважаємо, що це рішення - непропорційне й регресивне, - каже Хендерсон. - Ми б хотіли, щоб уряд діяв більш сфокусовано й забезпечив людям житло на середні та тривалі терміни. Інакше все літо і навіть восени нам доведеться використовувати житло ось такого наметового типу".

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