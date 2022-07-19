"Температурний апокаліпсис": у Британії 40,2°С, це рекорд. Європу охопили пожежі

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У вівторок Західну Європу охопила ще виснажливіша спека, ніж напередодні. Метеорологи називають ситуацію "температурним апокаліпсисом". У Британії побито температурний рекорд.

Гарячі повітряні потоки прямують на північ європейського континенту. У Франції та Великій Британії оприлюднили попередження з чіткими рекомендаціями населенню.

Синоптики кажуть, що найближчими днями спека продовжиться.

Британія

Автор фото, Dan Kitwood Підпис до фото, Лондон, Трафальгарська площа

Вівторок став найспекотнішим днем в історії Великої Британії. Ще до опівдня у графстві Суррей температура повітря досягла 39,1°С, побивши попередній рекорд (38,7°С у 2019 році у Кембриджі). Пізніше в Хітроу зафіксували температуру 40,2°С.

Температура повітря може досягти 42 градусів за Цельсієм, попереджають синоптики. Особливо сильно спеку відчують південно-східні райони Англії.

У Лутоні, одному з лондонських аеропортів, практично розплавилася частина злітно-посадкової смуги, розклад рейсів порушений. Також через спеку постраждали великі ділянки залізничних колій на півдні країни.

За попередніми даними, з понеділка на вівторок у Британії була найтепліша ніч за всю історію спостережень.

Франція

Автор фото, AFP Підпис до фото, Франція, Нант. Тут також дуже спекотно

У Франції вирують лісові пожежі. Понад 30 тисяч людей евакуювали з південно-західних частин країни. Вивезли також тисячу тварин із зоопарку в районі Нанта.

У департаменті Жиронда вогонь знищив близько 17 тисяч гектарів лісу.

Автор фото, Sira Thierij/BBC Підпис до фото, Зруйнований пожежею басейн у кемпінгу в комуні Ла-Тест-дю-Бюш

Іспанія - Португалія

Автор фото, MIGUEL RIOPA Підпис до фото, Пожежі в Іспанії

На півночі Іспанії температура досягла 43 градусів за Цельсієм.

У країні порушене залізничне сполучення. У деяких місцях пожежі підібралися до залізничних колій.

У головному пожежному управлінні Іспанії повідомляють, що в країні безконтрольно палають 20 осередків вогню.

Також горять ліси у Португалії та Греції.

У вівторок у Португалії під час евакуації загинуло літнє подружжя: вони згоріли в машині, прориваючись через охоплену вогнем ділянку.

Автор фото, PATRICIA DE MELO MOREIRA Підпис до фото, У Португалії оголосили найвищий рівень пожежної загрози

Днями у Португалії зафіксували рекордну для липня температуру: +47°C.

В країні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Португальська влада боїться повторення 2017 року, коли тільки внаслідок лісових пожеж загинули 66 людей.

Загалом в Іспанії та Португалії від спеки в останні тижні померли близько однієї тисячі людей. Десятки тисяч людей у всій Європі змушені залишити свої домівки.

Автор фото, AFP

У другій половині тижня рекордні температури очікують у Німеччині, Бельгії та Нідерландах.

Високі температури самі по собі не були б настільки руйнівними, якби не вітер й повна відсутність опадів, кажуть синоптики.

Вони нагадують, що від початку промислової епохи середня температура планети зросла на 1,1°С.

Періоди аномальної спеки охоплюють континенти дедалі частіше, тривають довше, а температура щоразу стає вищою.