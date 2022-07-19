Антонівський міст на Херсонщині: що відомо про удар ЗСУ і чому цей міст важливий

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Збройні сили України завдали удару в районі Антонівського мосту, що через Дніпро сполучає окупований Херсон із лівобережжям, яке теж контролюють росіяни.

Про це повідомляє українська влада та російські ЗМІ. У телеграм-каналах також опублікували відео руйнувань та дір у мості.

Як повідомив в ефірі телемарафону радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, українські сили завдали удару по базі росіян, що розташована біля мосту.

"Прямо зараз передають, що є точне влучення в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро та через Конку, у районі кафе Наїрі та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, який займається охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", — сказав Хлань.

Російське агентство ТАСС з посиланням на окупаційну владу Херсона повідомляє, що ЗСУ випустили по мосту шість ракет з HIMARS, п'ять з них збило ППО.

"Це дуже важливий цивільний та стратегічний об'єкт - Антонівський міст, що з'єднує Херсон та Олешки. Це виїзд із Херсона на інший берег Дніпра: якщо його зруйнувати, найближча можливість перебратися - у Каховці, це за 90 км, по греблі", - сказав співрозмовник агентства.

За даними росіян, обстріляний міст отримав чотири пошкодження, їх обіцяють усунути.

Сам міст дійсно має важливе стратегічне значення для російської армії, адже він - один із кількох, через які можливо забезпечувати зброєю та боєприпасами угрупування російських військ, що перебувають в Херсоні та на правому березі.

У разі, якщо він буде зруйнований, це значно ускладнить для росіян забезпечення їхніх військ.

Водночас для української армії він стане важливим у разі, якщо вони успішно зможуть контратакувати правобережжя і муситимуть думати над тим, як перекинути війська на лівий берег. Втім, на думку експертів, росіяни у разі відступу підірвуть міст у будь-якому разі.