Директор ЦРУ: Путін аж "занадто здоровий"

24 хвилин(и) тому

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Директор ЦРУ заявив, що немає жодних розвідувальних даних про те, що Володимир Путін нестабільний чи має проблеми зі здоров'ям.

У ЗМІ все частіше з'являються непідтверджені припущення про те, що Путін, якому цього року виповнюється 70 років, може страждати від проблем зі здоров'ям, можливо, від раку.

Але Вільям Бернс сказав, що немає жодних доказів, які б свідчили про це, пожартувавши, що він виглядає "надто здоровим".

Його коментарі пролунали після того, як США оголосили, що нададуть Україні більше зброї великої дальності.

"Ходить багато чуток про стан здоров'я президента Путіна, але наскільки ми можемо судити, він навіть надто здоровий", - відповів Бернс.

У відповідь на сміх він додав, що це не офіційний висновок розвідки.

"Справжні країни дають відсіч"

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Бернс, який був послом у Москві, сказав, що спостерігав за російським лідером і спілкувався з ним понад два десятиліття.

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Путін "сильно вірить у контроль, залякування та помсту", і ці риси загартувалися протягом останнього десятиліття, оскільки коло його радників скоротилося, сказав глава ЦРУ.

"Він переконаний, що його призначення як лідера Росії — відновити Росію як велику державу. Він вважає, що ключем до цього є відновлення сфери впливу в сусідстві з Росією, а він не може зробити це, не контролюючи Україну".

За його словами, плани російського президента базувалися на "глибоко помилкових припущеннях і деяких ілюзіях, особливо щодо України та її волі до опору", сказав Бернс.

"Путін справді вірить своїй риториці. Я чув, як він говорив приватно протягом багатьох років, що Україна не є справжньою країною. Що ж, справжні країни дають відсіч. І це те, що зробили українці", підсумував Бернс.

За оцінками американських спецслужб, російські втрати в Україні наразі досягли близько 15 тис. убитих і, ймовірно, 45 тис. поранених, сказав Бернс. Він оцінив, що українські втрати трохи менші.

Така оцінка втрат Росії майже втричі менша за дані українського генштабу.