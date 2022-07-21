Нацбанк змінив курс до 36,6 гривні за долар та ввів нові обмеження

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Національний банк України з 9:00 21 липня скорегував офіційний курс гривні на 25% до 36,56гривні за долар.

Рішення ухвалили "з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара до інших валют", йдеться в заяві НБУ.

"Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни", - повідомляє Нацбанк.

НБУ додає, що новий курс стає "якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності", збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Також з 21 липня НБУ дозволяє банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту в еквіваленті 50 тис. грн.

Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку, прогнозують в НБУ.

Нові обмеження

Національний банк вводить нові валютні обмеження, щоб зменшити витрати міжнародних резервів на "непріоритетні у воєнний час напрями".

Так, із 21 липня:

Запроваджено щотижневий ліміт на зняття готівки з гривневих платіжних карток за кордоном: еквівалент 12,5 тис. гривень. Обмеження на зняття готівки на місяць залишиться незмінним - до 50 тис. гривень.

Зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн до 30 тис. грн;

Установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.