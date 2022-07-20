Путін: Київ не готовий виконувати мирні домовленості

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Москва не бачить готовності Києва виконувати домовленості щодо мирного врегулювання, заявив президент Росії Володимир Путін.

"Кінцевий результат залежить не від посередників, а від бажання сторін, які домовляються, виконувати домовленості. Ми бачимо, що такого бажання у київської влади немає", - сказав Путін журналістам за підсумками візиту до Ірану.

Візит до Ірану став другим закордонним візитом Путіна після початку війни в Україні.

Президент Росії зустрівся там з президентами Ірану Ібрагімом Раїсі та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також з духовним лідером Ірану аятолою Хаменеї.

"Невиконання домовленостей"

За словами Путіна, Україна нібито не виконала стамбульські домовленості. Водночас які саме, президент РФ не уточнив.

"Відомі переговори у Стамбулі були, коли ми фактично досягли угоди, залишилося її лише парафувати. Для того, щоби створити ці умови, наші війська відійшли з центру України, з Києва. Але київська влада відмовилася від виконання цих угод", - заявив Путін.

За його словами, оскільки українська влада нібито не бажає дотримуватись зобов'язань, то він не збирається зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.

29 березня в Стамбулі відбулася зустріч української і російської делегацій.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наприкінці березня в Стамбулі сторони озвучили перший проєкт мирного договору

Україна тоді сформулювала свою пропозицію до Росії щодо умов закінчення війни. Основний її аспект - відмова від НАТО і нові гарантії безпеки.

Щодо українських територій, які перебувають під окупацією Росії вже вісім років, то передбачалося, що це питання може бути вирішене пізніше лише на очній зустрічі Зеленського і Путіна.

Пом'якшення санкцій в обмін на зерно

Серед іншого у Тегерані російський президент заявив, що для розблокування експорту українського зерна, від якого залежить ступінь загрози голоду в деяких країнах, Захід має пом'якшити санкції проти Росії.

Захід та інші країни запровадили щодо Росії кілька пакетів санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну.

Путін нагадав, що Туреччина та особисто президент Раджеп Таїп Ердоган "багато зробили для того, щоб було досягнуто домовленості щодо вивезення українського зерна".

"Але спочатку ми ставили питання таким чином, що це має бути запакетовано, а саме: ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з можливими поставками на експорт російського зерна, будуть зняті", - заявив Путін.

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Напередодні агенція Reuters повідомила, що ЄС має намір розморозити кошти деяких російських банків для транзакцій, пов'язаних із продовольством та добривами. За даними агентства, Євросоюз може розморозити кошти ВТБ, "Радкомбанк", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", ВЭБ, банку "Открытие" і навіть банку "Россия", який контролює близький знайомий Путін.

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала уточнити санкції проти Росії - але так, щоби вони "жодним чином не були спрямовані на сільськогосподарську продукцію".

Американська влада випереджає європейців у цьому питанні. Ще минулого тижня стало відомо, що США дозволяють транзакції з Росії, пов'язані з добривами, продовольством, посівними матеріалами, ліками та медобладнанням.

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На це в Тегерані звернув увагу Путін.

"Як ви знаєте, скажімо, обмеження, пов'язані з поставками на світовий ринок російських добрив, американцями фактично знято. Сподіваюся, що те саме, якщо вони щиро хочуть покращити ситуацію на світових ринках, станеться і з поставками на експорт російського зерна", - сказав він після переговорів.

Ситуація з зерном в Україні

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Після вторгнення 24 лютого українські порти на Чорному морі, насамперед Одеса та Миколаїв, виявилися заблокованими, а порти на Азовському морі захопила Росія.

За оцінками західних експертів, в Одесі та околицях зібралися мільйони тонн зерна.

Крім того, з'являється дедалі більше доказів, що російські війська в окупованих районах України систематично викрадають зерно.

Зараз Україна вивозить його через дунайські порти, а також автомобільним і залізничним транспортом. Але ці канали дозволяють експортувати лише невелику частку довоєнних обсягів. Минулого місяця, наприклад, вдалося експортувати 2,5 млн тонн продукції, тоді як місячна потреба становить 8 млн тонн.

Напередодні міністр оборони Туреччини заявив, що сторони домовилися про засоби безпеки маршрутів транспортування зерна.

"Зустріч представників Туреччини, РФ, України та ООН, на якій вони можуть бути оформлені у відповідний документ, може відбутися цього тижня", - зазначав він.

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Перша така зустріч відбулася 13 липня у Стамбулі.

Тоді учасники чотиристоронніх переговорів (Україна, Росія, Туреччина та представники ООН) домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав досягнутий у середу прогрес "суттєвим кроком вперед".

Але для завершення угоди потрібна додаткова робота, "багато доброї волі та зобов'язань з боку всіх сторін", додав він.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія та Україна за допомогою міжнародних посередників майже досягли угоди про розблокування українських портів для експорту зерна.

"Справді, станом на зараз ми на дуже просунутій стадії. І сподіваємося, що РФ поведеться відповідально і підпишеться під тими зобов'язаннями, які передбачені проєктом цієї домовленості", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Рада".