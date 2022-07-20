"Літають пасажирські літаки, люди не жахаються сирен". Олена Зеленська відвідала Байденів

1 година тому

Автор фото, Оелна Зеленська

Дружина президента України Олена Зеленська відвідує Вашингтон на запрошення першої леді США Джилл Байден.

"Щоби на власні очі побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив свій дім, близьких, пані Байден відвідувала Україну в травні. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором", - сказала Зеленська на початку візиту.

Автор фото, Олена Зеленська

Перша леді відзначила дивне відчуття - на п'ятому місяці російського вторгнення опинитись у країні, де люди не лякаються сирен і літають мирні літаки.

Автор фото, Олена Зеленська

"Відколи ми зустрілися на День матері в Україні, моє серце залишилося з пані Зеленською та українським народом", - написала Байден у фейсбуці.

На протокольних фото, опублікованих пресслужбою Олени Зеленської, впадає в очі взуття - блакитні туфлі пані Зеленської та жовтні туфлі пані Байден.

Автор фото, Олена Зеленська

Автор фото, Олена Зеленська

Перша леді також провела зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Його позиція щодо того, що "незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін", залишається незмінною, додала пані Зеленська.

Автор фото, Олена Зеленська

Зеленська також відвідала Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні у центрі Вашингтона, встановлений коштом доброчинців, уряду України та діаспори у 2015 році.

Там перша леді зустрілася із представниками української громади у США.

Автор фото, Олена Зеленська

Також Олена Зеленська зустрілася з учасниками програми протезування, яку ініціювали Український дім у Вашингтоні та посольство України у США.

Вона створена спеціально для українців, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії.

Першими українцями, які скористалися цією допомогою, стала родина Степаненків із Краматорська. Під час російського обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську Наталі Степаненко відірвало ногу, а її 11-річній доньці Яні - обидві.

Зараз родина у США - Наталя вже пристосовується до нового протеза, а Яна готується до протезування найближчим часом.

"Вірю, що разом ми повернемо дітям дитинство, яке в них відібрали росіяни", - каже Олена Зеленська.

Автор фото, Олена Зеленська