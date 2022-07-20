"Літають пасажирські літаки, люди не жахаються сирен". Олена Зеленська відвідала Байденів
Дружина президента України Олена Зеленська відвідує Вашингтон на запрошення першої леді США Джилл Байден.
"Щоби на власні очі побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив свій дім, близьких, пані Байден відвідувала Україну в травні. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором", - сказала Зеленська на початку візиту.
Перша леді відзначила дивне відчуття - на п'ятому місяці російського вторгнення опинитись у країні, де люди не лякаються сирен і літають мирні літаки.
"Відколи ми зустрілися на День матері в Україні, моє серце залишилося з пані Зеленською та українським народом", - написала Байден у фейсбуці.
На протокольних фото, опублікованих пресслужбою Олени Зеленської, впадає в очі взуття - блакитні туфлі пані Зеленської та жовтні туфлі пані Байден.
Перша леді також провела зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Його позиція щодо того, що "незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін", залишається незмінною, додала пані Зеленська.
Зеленська також відвідала Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні у центрі Вашингтона, встановлений коштом доброчинців, уряду України та діаспори у 2015 році.
Там перша леді зустрілася із представниками української громади у США.
Також Олена Зеленська зустрілася з учасниками програми протезування, яку ініціювали Український дім у Вашингтоні та посольство України у США.
Вона створена спеціально для українців, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії.
Першими українцями, які скористалися цією допомогою, стала родина Степаненків із Краматорська. Під час російського обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську Наталі Степаненко відірвало ногу, а її 11-річній доньці Яні - обидві.
Зараз родина у США - Наталя вже пристосовується до нового протеза, а Яна готується до протезування найближчим часом.
"Вірю, що разом ми повернемо дітям дитинство, яке в них відібрали росіяни", - каже Олена Зеленська.
"Я глянула на Яну, а вона без кросівок". Мама і донька втратили ноги після вибуху в Краматорську
На початку квітня мама вирішила вивезти дітей з-під обстрілів, і потрапила на вокзал Краматорська у день, коли туди прилетіла російська ракета.