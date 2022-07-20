Україна отримає від США ще чотири HIMARS. Скільки їх тепер і як вони змінили війну

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Пентагон

США нададуть Україні ще чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS в рамках нового пакету військової допомоги, заявив голова Пентагону Ллойд Остін.

"Цього тижня ми випустимо новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме боєприпаси та озброєння для України, а також чотири системи HIMARS", - сказав Остін на черговій зустрічі міністрів оборони "Рамштайн-4".

Разом з останніми надходженнями за останні два місяці в України загалом вже має бути 16 систем HIMARS.

Останній раз про передачу Україні чергової партії HIMARS США оголошували 9 липня.

Окрім того, Україна вже отримала певну кількість схожих систем MLRS M270.

Ці системи вже суттєво змінюють ситуацію на фронтах війни.

Остін зазначив, що США взяли зобов'язання про надання допомоги з безпеки Україні на понад 2,6 млрд доларів.

"Усього наша надана допомога включає 12 РСЗВ HIMARS, щоб далі посилити українську вогневу здатність великої дальності. І я хочу наголосити на впливі, який вони вже зробили", - сказав він.

"Ми також пообіцяли передати дві системи протиповітряної оборони NASAMS, щоб допомогти Україні захистити своїх військових і цивільних від російських ракетних атак. США також зобов'язуються відправити більше боєприпасів до HIMARS, високоточних артилерійських боєприпасів і тактичних машин, а також іншої терміново необхідної підтримки", - розповів Остін.

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Що відомо про HIMARS

M142 HIMARS - американська система залпового вогню, її назва - High Mobility Artillery Rocket System - перекладається як "високомобільна артилерійська ракетна система".

Це аналог "Градів" або ж більш далекобійних "Смерчів" та "Ураганів", але з акцентом на влучність.

GPS-навігатор у американських реактивних ракетах дозволяє їм знищувати цілі з меншою витратою боєприпасів.

А пакет у HIMARS в рази менший від, наприклад, "Граду" - шість ракет проти сорока "градівських".

Попередницею HIMARS в армії США була і залишається гусенична платформа М270 MLRS на базі БМП M2 Bradley.

15 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до України прибули перші системи залпового вогню MLRS M270, але їхню кількість він не уточнив.

Дальність ураження

Важливим фактором роботи систем є вид боєприпасів, які використовують HIMARS та M270 - їхня номенклатура може різнитися від реактивних ракет, які б'ють на відстань 40 чи 80 км, до потужних балістичних ракет ATACMS, чиї модифікації можуть мати радіус удару до 300 км.

Військові експерти відзначають, що Україна вже вийшла на глибину ураження 85 км, і очікують, що у майбутньому Україна зможе отримати нові боєприпаси, здатні влучати ціль на відстані 150-300 км.

Удари по складах зброї

Головний вплив HIMARS і аналогів на війну зараз - точні удари по критично важливих для росіян об'єктах.

Автор фото, ВВС

Офіційно у міноборони РФ не повідомляли про українські удари по складах. Інформацію та відеодокази розповсюджували в соцмережах очевидці вибухів, військові журналісти і блогери з обох боків, місцеві чиновники.

Розосередження складів та довші комунікації означають, що в російському тилу знову з'являються колони постачання, які знищувала українська армія на Київщині на початку війни.

Оглядачі припускають, що невдовзі HIMARS та M270 можуть перейти з великих російських арсеналів на штаби полків, дивізій та бригад російських сил, а згодом - і на менші пункти управління батальйонів та рот.