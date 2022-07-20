Брехню про бомбу в літаку з Протасевичем передали за вказівкою керівництва Білорусі - ICAO

1 година тому

Автор фото, ONLINER.BY HANDOUT via Reuters Підпис до фото, Коли літак Ryanair приземлився у Мінську, з нього зняли Романа Протасевича та його подругу Софію Сапегу

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) дійшла висновку, що посадовці Білорусі у травні минулого року наказали передати свідомо неправдиве повідомлення про закладену бомбу на борт літака авіакомпанії Ryanair, в якому летів опозиційний журналіст Роман Протасевич.

Літак, у якому перебували засновник білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Протасевич та його подруга Софія Сапега, 23 травня 2021 року летів з Афін до Вільнюса. Коли він пролітав транзитом через повітряний простір Білорусі, білоруські диспетчерські служби повідомили, що їм надійшла загроза підірвати лайнер, і змусили його приземлитися у Мінську.

Там Протасевича й Сапегу заарештували. Бомбу у літаку так і не знайшли.

Раніше, у січні цього року, Міжнародна організація цивільної авіації заявляла, що не знає, звідки надійшла неправдива загроза. У новому звіті ICAO вказано, що в останні місяці отримано нову інформацію, зокрема, з аудіозаписів диспетчера, що супроводжував рейс, та з бесіди з ним. Про цього диспетчера раніше писала New York Times.

Ця інформація дозволила ICAO зробити висновок, що повідомлення про мінування передали екіпажу літака за вказівкою вищого керівництва Білорусі. Воно було свідомо неправдивим й поставило під загрозу безпеку польоту, що порушує положення двох міжнародних конвенцій про цивільну авіацію.

Представник Росії у Раді ICAO заперечив позначення Білорусі як джерела втручання у хід авіарейсу.

Відповідно до рішення Ради ICAO текст доповіді оприлюднили, її також розішлють усім країнам-членам організації та генеральному секретарю ООН "для розгляду й відповідних дій", йдеться у пресрелізі організації.

Білоруське МЗС поки не коментувало новий висновок ІКАО, повідомляє агентство Reuters. Раніше Мінськ наполягав, що всі його дії були законними, а Захід використав інцидент з літаком для тиску на Олександра Лукашенка.

Західні країни, які не визнали переобрання Лукашенка президентом, після посадки літака та арешту Протасевича, який мав політичний притулок у Євросоюзі, запровадили нові санкції проти Білорусі, зокрема, заборонили своїм авіакомпаніям літати через білоруський повітряний простір й закрили власне небо для білоруських літаків.

Автор фото, Telegram@Zheltyeslivy/Reuters TV/via Reuters

Романа Протасевича перевели під домашній арешт після кількох телевізійних інтерв'ю, у яких він каявся у своїй опозиційній діяльності. Білоруська опозиція вважає, що ці заяви він зробив не добровільно.

Його подругу, росіянку Софію Сапегу, суд у Гродно у травні цього року засудив до шести років позбавлення волі. Пізніше вона попросила про помилування.