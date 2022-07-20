Мінфін просить кредиторів про відтермінування. Чи це загроза дефолту?

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через російське вторгнення доходи українського бюдждету падають, а видатки - зростають

Мінфін спробує домовитися із кредиторами щодо відтермінування виплат державного боргу.

Відповідні постанови уряд вже оприлюднив на своєму сайті.

Передбачається, що за єврооблігаціями погашення має бути відтерміноване на два роки (24 місяці), а за державними деривативами - на рік.

Про це йдеться в постановах №805 та №806, опублікованих на урядовому порталі. Як йдеться в одній з постанов, рішення ухвалено для "ефективного управління державним боргом в умовах воєнного стану".

Якщо кредитори не погодяться, виплати здійснюватимуться за графіком, наголошують в уряді.

Це, а також факт спроби переговорів про відтермінування свідчить, що ситуацію не можна назвати "переддефолтною", як про це написали деякі ЗМІ.

Швидше, це є спробою реструктуризувати борги.

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Термін завершення переговорів із кредиторами - 15 серпня.

Найближчі виплати за єврооблігаціями мали б відбутися 1 серпня.

Щодо них уряд зобов'язав мінфін "забезпечити сплату відсоткового доходу ... не раніше дати проведення держателями таких облігацій голосування щодо змін до умов їх випуску, але у разі, коли держателі не погодять зазначених змін, то не пізніше спливу передбаченого умовами випуску відповідних облігацій пільгового періоду здійснення платежів".

Щодо державних деривативів, або ВВП-варантів, які випущені у 2015 році, коли Україна реструктурувала значну частку свого боргу після анексії Криму Росією та початку конфлікту на Донбасі, то уряд тут уряд хоче на рік подовжити термін їхнього обігу:

"Строк обігу державних деривативів продовжується на один рік таким чином, що останнім звітним роком стає 2039 рік, а кінцевою датою ⸺ дата виплати, що припадає на 2041 рік".

До 15 серпня мінфін має домовитися про низку змін до умов виплат за ними, а також про можливість їх викупу державою. За згоду на такі зміни кредитори отримають певну плату.

Група провідних кредиторів України - США, Британія, Німеччина, Франція, Канада та Японія - оприлюднили заяву, у якій закликають власників українських євробондів погодитися на пропозицію України про відтермінування їх погашення, а власників деривативів - пристати на зміни умов.

"Схвалення держателями облігацій та варантів пропозицій України означатиме суттєву підтримку уряду та народу України", - йдеться у заяві країн-партнерів України.

Ці країни також наголошують, що "мають наміри забезпечити узгоджену призупинку обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року із можливим подовженням на рік".

У перші тижні війни міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна здатна і буде розраховуватися із боргами вчасно і відкидав можливість реструктуризації або ж відтермінування виплат.

Наприкінці березня в інтерв'ю LB.ua він говорив, що графік виплат по зовнішньому боргу не є складним цього року, тому Україна має всі можливості навіть під час війни обслуговувати його погашення. І, хоча нині доступ України на світові ринки капіталу закритий, вчасна оплата попередніх боргів мала б зберегти довіру кредиторів до Києва, казав урядовець.

"Гарячі голови пропонували провести реструктуризацію, списати борги, але ми це категорично відкинули. Логіка проста: якщо ти хочеш брати нові позики, будь ласкавим обслуговувати старі", - заявляв Марченко в інтерв'ю Forbes.

Виглядає, що наслідки війни, падіння доходів бюджету та одночасне зростання витрат на безпеку, недостатність міжнародної фінансової допомоги, а також заяви НБУ про ризики пришвидшення інфляції через фінансування бюджету за рахунок друку грошей, змусили мінфін та уряд змінити погляди.

Найбільші боргові виплати цього року - близько 900 млн доларів - припадуть на вересень. В інші місяці Україна має сплачувати 150-200 млн доларів.

У червні від міжнародних партнерів країна отримала 4,4 млрд доларів.

Раніше президент Зеленський заявляв, що Україні потрібно до 5 млрд доларів щомісяця, аби закривати дефіцит бюджету, що утворився через російську агресію. А його радник з економічних питань Олег Устенко в інтерв'ю FT оцінював загальний дефіцит бюджету у 9 млрд доларів.