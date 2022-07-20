Росія "закручує гайки" Вікіпедії через статті про війну в Україні

14 хвилин(и) тому

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У Росії зобов'яжуть пошукові системи вказувати, що "Вікіпедія" порушує законодавство РФ через статті про війну в Україні.

Роскомнагляд оголосив про "примусові заходи" щодо "Вікіпедії", яку раніше намагався змусити видалити кілька статей про російське вторгнення в Україну. Блокування не буде, влада обрала м'яку міру покарання - вони зобов'яжуть російські пошукові системи інформувати про те, що онлайн-енциклопедія нібито порушує російське законодавство.

"Рішення про застосування примусового заходу" ухвалили "у зв'язку з невиконанням американською некомерційною організацією Wikimedia Foundation, Inc. обов'язки з видалення протиправної інформації", йдеться у заяві відомства.

Роскомнагляд попередив, що вжиті ним заходи проти "Вікіпедії" діятимуть "до повного усунення порушень російського законодавства".

Скільки статей влада вважає за необхідне видалити з онлайн-енциклопедії, у заяві не уточнюють. Вказано лише, що на сайті "Вікіпедії" не видалили "низку матеріалів, визнаних забороненими", зокрема, "фейки про перебіг спеціальної операції на території України".

За даними "Вікіпедії", всього до реєстру забороненої в Росії інформації вже внесли 11 статей про воєнні дії Росії в Україні.

Маркування "порушник законодавства" для іноземних компаній у Росії почали застосовувати ще восени минулого року. Однак тоді Роскомнагляд розраховував у такий спосіб змусити Google, Facebook та інших закордонних інтернет-гігантів відкрити свої представництва у Росії.

"Сенс у тому, щоб людина одразу отримувала інформацію про те, що ресурс порушує законодавство. Далі вибір людини, чи хоче вона користуватись цим ресурсом", - пояснював російському виданню "Коммерсант" один з ініціаторів нововведень Олександр Хінштейн у травні 2021 року.

Загрози Роскомнагляду

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Ще на початку квітня Роскомнагляд вимагав від "Вікіпедії" видалити матеріали про війну в Україні, які Генпрокуратура Росії визнала неправдивими. Йшлося про п'ять статей - "Битва за Київ (2022)", "Воєнні злочини в період вторгнення Росії в Україну", "Обстріл лікарні в Маріуполі", "Руйнування Маріупольського театру (2022)" та "Різня в Бучі".

Роскомнагляд тоді заявляв, що "Вікіпедія" перетворилася на "нову лінію постійних інформаційних атак на росіян", а її автори нібито "цілеспрямовано дезінформують користувачів інтернет-ресурсу відверто неправдивою інформацією". "В опублікованих на ресурсі статтях просувають виключно антиросійську інтерпретацію подій", - обурювалися урядовці.

Проте ні тоді, ні зараз Роскомнагляд не вдавався до досудового блокування матеріалів "Вікіпедії", як це було зроблено з величезною кількістю російських ЗМІ.

Поки що "Вікіпедія" залишається чи не єдиним великим сайтом, все ще доступним російським читачам без VPN, де є інформація про війну з незалежних джерел.

"Є ризик, що "Вікіпедію" теж заблокують, але це призведе до того, що статті просто більше не редагуватимуть з Росії", - пояснював ВВС виконавчий директор "Вікімедіа РУ" Станіслав Козловський.

Тому донести свою позицію російській владі стане ще складніше. "Звичайно, у людей різні є думки, але за межами Росії думки у людей зараз більш-менш схожі", - зазначав Козловський.

"Вікіпедія" перебуває в реєстрі заборонених сайтів з 2012 року, і її можуть заблокувати щохвилини ось уже 10 років, - каже він. - Для цього якісь додаткові дії не потрібні, треба лише захотіти, і "Вікіпедію" буде заблоковано цілком законним шляхом. Останні 10 років "Вікіпедія" живе в таких умовах".

26 квітня російський суд оштрафував Wikimedia Foundation на суму 5 млн рублів (91 тис. доларів) - через відмову видалити статті про зруйнований внаслідок війни Маріуполь, інші події в Україні, пов'язані з російським вторгненням, а також про спосіб виготовлення пороху.

Зараз дізнатись, які автори створюють статті про російське вторгнення, неможливо: їхні імена адміністратори "Вікіпедії" приховали, писав російський ресурс "Холод". Це рішення вони ухвалили після того, як влада Білорусі в березні заарештувала одного з найвідоміших авторів російськомовної "Вікіпедії" Марка Бернштейна, який редагував статті про війну в Україні.