Росія назвала нову мету війни в Україні. Які території хочуть забрати

1 година тому

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"Географічні" завдання російського вторгнення в Україну змінилися, тепер це не лише самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України, а й "низка інших територій", оголосив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російським виданням.

Напередодні президент Росії говорив про небажання Києва поновити переговори.

Від початку вторгнення 24 лютого очільники Росії вже багато разів змінювали мету війни проти України.

В інтерв'ю Лавров погрожував, що якщо західні країни продовжуватимуть постачати Україні далекобійну зброю, то географічні завдання російських військових розширюватимуться.

За його словами, Росія не може допустити, щоб "на тій частині України, яку контролюватиме Зеленський", перебувала зброя, яка становить загрозу "нашій території та території тих республік, які оголосили про свою незалежність, ті, які хочуть своє майбутнє визначити самостійно".

"Щодо спеціальної військової операції та географічних координат, президент сказав дуже чітко, як ви його і процитували: денацифікація, демілітаризація - у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз з території України, це завдання і залишається", - сказав міністр.

"Коли у Стамбулі була зустріч перемовників, там була одна географія, і наша готовність прийняти українську пропозицію спиралася на ту географію, на географію кінця березня 2022 року, - продовжив він. - Зараз географія інша. Це далеко не лише "ДНР" та "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо" (цитата за "Комерсантом").

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на заяву Лаврова закликав партнерів України посилити санкції проти Росії та прискорити поставки зброї.

"Зізнанням у мрії захопити більше української землі, міністр закордонних справ Росії доводить, що Росія відмовляється від дипломатії та зосереджується на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не розмов. Закликаю всіх партнерів посилити санкційний тиск на Росію та прискорити поставки зброї в Україну", - написав він у твітер.

Географія вторгнення

Російське вторгнення розпочалося 24 лютого, зокрема зі спроб наступу на Київ. Наприкінці березня після зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі російські військові відступили та оголосили, що зосередять свої зусилля на Донбасі.

Саме там продовжується повільний наступ російських військ в останні місяці. Українська армія відступила з Сєвєродонецька та Лисичанська, але стримує спроби наступу на Сіверськ, Бахмут та Слов'янськ.

Ще на початку вторгнення російським силам вдалося частково захопити Херсонську та Запорізьку області та призначити там свою адміністрацію.

Окупаційна влада заявляла про намір провести референдуми щодо приєднання до Росії. Передбачувана дата - 11 вересня, єдиний день голосування у Росії, писали експерти "Інституту вивчення війни".

Автор фото, пентагон Підпис до фото, HIMARS

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Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна поверне собі регіони, які були захоплені після 24 лютого.

Після постачання західної зброї Україні російські військові змушені готуватися до контрнаступу української армії.

Російське командування стикається з дилемою - розгортати резерви на Донбасі або захищатись від українських контратак на південно-західному херсонському напрямку, йшлося напередодні у зведенні британського міністерства оборони.

"Заявлена Росією найближча політична мета полягає в тому, щоб захопити всю Донецьку область. У той час, як Росія все ще може досягти подальших територіальних завоювань, їх оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переозброєння", - йшлося в аналізі на основі даних британської розвідки.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС говорив, що Зеленський дав генштабу "конкретний наказ" - готувати плани з деокупації всієї України, включаючи території, окуповані з 2014 року.

Київ відмовляється від поновлення переговорів із Москвою на ультимативних російських умовах. Росія звинувачує Україну в тому, що вона нібито ухиляється від перемовин під впливом західних країн.

"Кінцевий результат залежить не від посередників, а від бажання сторін виконувати домовленості. Ми бачимо, що такого бажання у київської влади немає", - сказав напередодні російський президент Володимир Путін за підсумками візиту до Ірану.

При цьому постачання сучасної зброї Україні Заходом суттєво змінює хід війни.