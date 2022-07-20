Гасіть світло. Як Європа готується прожити зиму без російського газу

Олексій Калмиков

ВВС

41 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Путін змусив Європу економити бензин та газ

Євросоюз визнав, що не витримає зиму без російського газу, і перед загрозою газової блокади з боку Кремля взявся заощаджувати.

Колишні плани накопичити газ у сховищах зірвані скороченням постачання від "Газпрому", альтернативних постачальників на весь російський обсяг не знайти, і тому Єврокомісія рекомендувала всім 27 країнам ЄС почати зменшувати споживання вже зараз, за три місяці до опалювального сезону, щоб уникнути віялових відключень взимку.

"Євросоюз зіткнувся з ризиком подальшого скорочення постачання російського газу внаслідок дій Кремля, який зробив газ зброєю в цій війні. Майже половина країн-членів ЄС вже недоотримують газ із Росії", - повідомила Єврокомісія (фактично уряд ЄС), представляючи план у середу.

"Вживаючи заходів сьогодні, ми знижуємо і ризик, і ціну ще більшого скорочення і навіть повного відключення, а заразом і зміцнюємо енергетичну безпеку Європи".

Ще три роки тому "Газпром" щодня постачав до Європи до 500 млн кубометрів на добу. У травні цього року - лише 250 млн на добу. На початку липня - 140 млн. А з 11 липня Росія вимкнула на профілактику основний газопровід "Північний потік", і постачання досягло історичного мінімуму - близько 80 млн кубометрів на добу.

Автор фото, Reuters

До червня "Газпром" щодня прокачував "Північним потоком" 170 млн кубометрів, а з середини червня зменшив прокачування до 68 млн, пославшись на технічні складності та санкції, які заважають поверненню відремонтованої турбіни з Канади.

Профілактика за планом закінчується вже завтра, 21 липня, проте президент Росії Володимир Путін попередив у середу, що вже 26 липня історія може повторитися, і прокачування "Північним потоком" скоротиться вдвічі, до 30 млн кубометрів на день.

"Річ у тому, що наприкінці липня, на мою думку, числа 26-го, це треба запитати у "Газпрому", також на регламентні роботи, на ремонт мають відправити ще одну машину. А де ми візьмемо відремонтовані? Абсолютно не зрозуміло". "От якщо ще одна прийде, то добре, будуть працювати дві. А якщо не прийде, буде одна, це буде лише 30 мільйонів кубометрів на добу", - сказав він.

Російський керівник відкинув звинувачення у газовому шантажі і повторив, що Європа сама винна.

"До чого тут "Газпром"? Закрили один маршрут, другий маршрут, поставили під санкції ці газоперекачувальні станції. "Газпром" готовий качати стільки, скільки потрібно. Вони ж самі все закрили", - сказав Путін.

Європейці не вірять Путіну

ЄС упевнений, що Путін лукавить, а позапланові ремонти та низка позаштатних ситуацій - лише відмовка.

"Немає жодних підстав чекати зміни подібної поведінки, яка створює невизначеність у постачанні і викликає зростання цін. Швидше навпаки, деякі сигнали вказують на ймовірне погіршення ситуації з постачанням газу", - йдеться у плані Єврокомісії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Європейці незадоволені зростанням цін на бензин та інші товари

"Передбачивши подібний ризик, ЄС уже почав готуватися до тривалого дефіциту і навіть, можливо, повного відключення російського газу будь-якої миті", - йдеться у документі.

Єврокомісія запропонувала всім 27 країнам найбільшого політичного союзу на планеті взяти на себе зобов'язання скоротити споживання газу на 15% до кінця березня 2023 року.

Якщо її пропозиції затвердять спочатку посли, а потім міністри енергетики країн ЄС, до кінця липня вони стануть обов'язковими до виконання. Тоді у випадку форс-мажору і перед браком газу ЄС координуватиме віялові відключення, щоб газу та світла вистачило насамперед людям, лікарням, школам та критично важливим виробництвам.

Газ душить економіку

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Через енергетичну війну з Росією економіка Європейського союзу гальмує, щойно після виходу із ковідної депресії.

Єврокомісія щойно погіршила економічний прогноз, визнавши, що в другому півріччі друга найбільша економіка світу після США взагалі не зросте, а скромне піднесення за підсумками всього 2022 року буде забезпечене лише тим, що вже зросло в першому півріччі.

"Нічим не спровокована агресія Росії проти України продовжує завдавати шкоди світовій економіці, - сказав, представляючи переглянутий прогноз, єврокомісар Паоло Джентилоні. - Дії Москви дестабілізують енергетичний та продовольчий ринки, розганяють ціни та позбавляють споживачів віри у майбутнє".

Боротьба з цією кризою справа не дешева: ЄС ніяк не може знайти обіцяні ще на початку вторгнення 300 млрд євро на розбудову економіки заради відмови від російських енергоносіїв. А тут ще будуть проблеми в енергокомпаній, і це загрожує вимушеною націоналізацією коштом платників податків.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Напад Росії на Україну призвів до стрибка цін на продовольство та енергію

Експерт Bloomberg Хав'єр Блас оцінив майбутній рахунок за викуп проблемних постачальників світла та тепла до ЄС у 200 млрд євро. Отже, загальний цінник ризикує перевищити половину трильйона.

І це при тому, що Євросоюз і так витрачає гігантські гроші на закупівлю газу до зими в Катарі, США та інших альтернативних ринках. Однак газу просто фізично немає у такому обсязі, щоб замінити постачання "Газпрому".

На газпромівський газ припадало близько 40% споживання газу до ЄС. Тепер вже 25%, і зменшити ще швидше не вийде.

Поточні поставки з Росії зараз становлять не більше третини середніх обсягів за 2016-2021 роки, підрахувала Єврокомісія.

Аналітики дослідницького центру CER вважають, що наступного року Європа скоротить імпорт російського газу на третину чи навіть удвічі, а до 2024 року - на дві третини. Якщо, звісно, Росія сама не вимкне газ раніше.

Певну ясність зробить найближчий тиждень, який пройде під знаком "Північного потоку". Спочатку трубопровід 21 липня має повернутися до прокачування газу після профілактики, а 26 липня має бути новий ремонт, якщо, звісно, Путін нічого сьогодні не наплутав.