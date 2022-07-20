Олена Зеленська виступила у Конгресі США та попросила більше зброї, щоб зупинити Росію

56 хвилин(и) тому

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Перша леді України Олена Зеленська виступила у конгресі США та закликала надати більше військової допомоги українським збройним силам, щоб захистити країну від російської агресії.

Зеленська виголосила свою промову українською мовою. Члени конгресу вітали її оплесками. На початку вона наголосила, що це перший виступ дружини президента іншої країни в американському конгресі.

Початок виступу Зеленської був присвячений сім'ї, дітям та миру, який порушила російська агресія. Вона продемонструвала відео з дівчинкою Лізою з Вінниці, яка загинула від російського удару по одній з міських площ і стала уособленням страждань мирних українців під час цієї війни.

Зеленська також показала фото та відео жертв удару по Кременчуку та інших численних жертв російської агресії.

"Ми дуже вдячні за те, що США стоїть з нами разом у цій боротьбі за наші спільні цінності, за наше життя та незалежність. [...] Те, що Росія вбиває, - Америка рятує", - сказала вона.

Перша леді України звернулася до конгресменів із проханням продовжити постачання зброї та систем ППО для ЗСУ, щоб захистити Україну. "Допоможіть нам зупинити російський терор проти українського народу", - сказала вона.

Зеленська не займає жодної офіційної посади в українському уряді, але всі чотири з лишком місяці війни на своєму рівні веде активний діалог з політиками, громадськими організаціями та журналістами.

Автор фото, Олена Зеленська

Безпрецедентна допомога США

Київ використовує всі можливості для отримання якомога більших обсягів західної допомоги.

Чотири місяці тому президент України Володимир Зеленський також звертався до Конгресу із закликом надати Києву додаткову військову техніку.

Після російського вторгнення американський Конгрес схвалив безпрецедентний пакет допомоги Україні близько 40 млрд доларів. Більшість цієї суми призначена на військові потреби, решта - на відновлення інфраструктури та сприяння біженцям у Європі.

В ході візиту Олена Зеленська також зустрілася з головою агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер. Агентство виділило мільярди доларів на підтримку уряду України та на гуманітарні потреби, а також на боротьбу з глобальною нестачею продовольства, спричиненою російською агресією.

Зеленська також спілкувалась з Джо Байденом.