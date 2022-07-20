Зеленська в США просить зброю. Погрози Лаврова. Прем'єріада у Британії. Теленовини ВВС
У випуску 20 липня:
- Внаслідок російського удару по Харкову загинуло троє, серед них 13-річний підліток. В Генштабі ЗСУ застерігають - росіяни готуються до штурму Бахмута та Вуглегірської ТЕС. Про оперативну ситуацію в країні розповідає кореспондентка ВВС Вікторія Жуган.
- Україні дадуть ще чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS. Як західне високоточне обладнання змінює хід боїв та нервує Москву. Репортаж із Донбасу.
- Візит першої леді України Олени Зеленської до США. Подробиці розповідає кореспондентка Української служби Голосу Америки Катерина Лісунова.
- Чи планує Росія анексувати захоплені українські території, і яке геополітичне значення поїздки Путіна до Ірану - аналізує британський військовий експерт, екс-командувач Об'єднаних сил Сполученого Королівства генерал Річард Берронс.
- Хто стане наступним прем'єром Великої Британії? Консервативна партія визначилась із двома кандидатами. Подробиці розповідає кореспондент BBC Джафер Умеров.
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