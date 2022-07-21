Смертельна розвага: троє людей загинули під час забігу биків в Іспанії

Пол Кірбі

BBC News

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Іспанії давно тривають дебати про те, чи треба скасувати фестивалі за участі биків

Троє людей померли від поранень, отриманих під час традиційного забігу биків в іспанській Валенсії.

Забіги биків, bous al carrer, є традиційною розвагою регіону, під час якого натовп учасників біжить вулицями міста, ухиляючись від биків, випущених із загону.

Захисники прав тварин давно скаржаться на небезпеку таких заходів як для людей, так і для тварин. Вони стверджують, що за останні вісім років жертвами забігів у регіоні стали 20 людей.

Усі троє чоловіків, що померли минулої доби, отримали тяжкі травми у різних частинах Валенсії.

У Пікассенті 56-річний іспанець отримав несумісну з життям травму голови. Бик підкинув його у повітря, після чого проткнув рогами. Дев'ять днів лікарі боролися за його життя, але врятувати його не вдалося.

Іншою жертвою став 50-річний чоловік, що постраждав під час нападу бика в Меліані. Тварина переламала іспанцю ребра, уламки яких пробили йому легеню.

Останньою жертвою став 64-річний француз, на якого бик напав у містечку Педрегер кілька днів тому.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Забіги биків - традиційна розвага не лише в Іспанії, а й у сусідніх Португалії та Франції

Традиційні забіги биків відбуваються влітку в різних місцях Іспанії, коли місцеві відзначають свята святих-покровителів того чи іншого населеного пункту. Найвідоміше з них - свято Сан-Фермін, яке щороку з 6 по 14 липня проводять у столиці Наварри Памплоні.

Під час забігів часто трапляються поранення й травми. Але, за словами мера Меліани, люди свідомо йдуть на цей ризик. Приміром, під час фестивалю Сан-Фермін цього року постраждало 35 людей. Це перший захід за останні три роки через пандемію коронавірусу.

Іспанська партія захисту тварин (Pacma) вкотре закликала скасувати фестивалі за участю биків, критикуючи організаторів за те, що вони наражають на небезпеку життя людей та знущаються з тварин.

При цьому bous al carrer - це гарна економічна підтримка для Валенсії. Дослідження 2019 року показало, що сезон забігів створив понад 3000 робочих місць й приніс 300 мільйонів євро за майже 10 тисяч заходів на рік.

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