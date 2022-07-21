45% опіків тіла: семирічного Рому, який постраждав від вибуху у Вінниці, везуть в Німеччину

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Перше медичне об'єднання Львова

Семирічного Романа, який сильно постраждав під час ракетного обстрілу у Вінниці 14 липня, відправили на лікування у німецьку клініку.

Хлопчик разом з мамою приїхав до Вінниці зі Львова в гості до бабусі з дідусем, повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.

На 14 липня мама записала Романа в клініку "Нейромед", коли влучила ракета. Мама хлопчика загинула, а хлопчик потрапив до лікарні у важкому стані. У нього 45% зовнішніх опіків, 35% - внутрішніх.

Батько дитини, Ярослав, залишився у Львові.

Автор фото, Перше медичне об'єднання Львова Підпис до фото, Батько Роми Ярослав під час вибуху був вдома у Львові

Після інформації про ракетний удар по Вінниці, він намагався додзвонитися дружині, але зв'язку не було.

Батько знайшов Рому у Вінницькій обласній лікарні. І лише три дні тому за результатами ДНК-експертизи дізнався про смерть 29-річної дружини Галини.

Автор фото, Перше медичне об'єднання Львова

Стан Роми дуже важкий. Близько 45% опіків тіла - зовнішні, ще 35% - внутрішні. Вони настільки глибокі, що місцями навіть сягають кісток. Обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи.

До того ж, у Роми закритий перелом лівої руки та кілька уламків від снаряда у черепі.

Дитину перевезли до дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб'єднання Львова, а вже звідти - до Німеччини.

Автор фото, Перше медичне об'єднання Львова

Там на Романа чекає ще низка медичних втручань, зокрема пересадка шкіри та пластичні операції.

Як повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, окрім Роми, ще двох пацієнтів із опіками транспортували у Польщу - у Краків і Люблін.

Автор фото, Перше медичне об'єднання Львова

Раніше стало відомо про смерть 20-річної дівчини, яка постраждала від ракетного удару російських військових по Вінниці минулого тижня.

Вона стала 26-ю жертвою обстрілу міста.

Як повідомив Сергій Борзов, Ольга Лисенко 14 липня через площу Перемоги поверталася додому від стоматолога. Тоді вона отримала 98% опіків тіла. Увесь цей час за її життя боролися лікарі.

Російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня. Внаслідок обстрілу на місці загинули 23 людини, з них троє дітей. Ще 90 людей госпіталізували.