45% опіків тіла: семирічного Рому, який постраждав від вибуху у Вінниці, везуть в Німеччину
Семирічного Романа, який сильно постраждав під час ракетного обстрілу у Вінниці 14 липня, відправили на лікування у німецьку клініку.
Хлопчик разом з мамою приїхав до Вінниці зі Львова в гості до бабусі з дідусем, повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.
На 14 липня мама записала Романа в клініку "Нейромед", коли влучила ракета. Мама хлопчика загинула, а хлопчик потрапив до лікарні у важкому стані. У нього 45% зовнішніх опіків, 35% - внутрішніх.
Батько дитини, Ярослав, залишився у Львові.
Після інформації про ракетний удар по Вінниці, він намагався додзвонитися дружині, але зв'язку не було.
Батько знайшов Рому у Вінницькій обласній лікарні. І лише три дні тому за результатами ДНК-експертизи дізнався про смерть 29-річної дружини Галини.
Стан Роми дуже важкий. Близько 45% опіків тіла - зовнішні, ще 35% - внутрішні. Вони настільки глибокі, що місцями навіть сягають кісток. Обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи.
До того ж, у Роми закритий перелом лівої руки та кілька уламків від снаряда у черепі.
Дитину перевезли до дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб'єднання Львова, а вже звідти - до Німеччини.
Там на Романа чекає ще низка медичних втручань, зокрема пересадка шкіри та пластичні операції.
Як повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, окрім Роми, ще двох пацієнтів із опіками транспортували у Польщу - у Краків і Люблін.
Раніше стало відомо про смерть 20-річної дівчини, яка постраждала від ракетного удару російських військових по Вінниці минулого тижня.
Вона стала 26-ю жертвою обстрілу міста.
Як повідомив Сергій Борзов, Ольга Лисенко 14 липня через площу Перемоги поверталася додому від стоматолога. Тоді вона отримала 98% опіків тіла. Увесь цей час за її життя боролися лікарі.
Російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня. Внаслідок обстрілу на місці загинули 23 людини, з них троє дітей. Ще 90 людей госпіталізували.