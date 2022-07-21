Британія оприлюднила список військової допомоги Україні. Що у ньому

1 година тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Британія поставить в Україну десятки артилерійських знарядь, сотні дронів і ще сотні одиниць протитанкової зброї найближчими тижнями, заявив міністр оборони країни Бен Воллес.

Про це він повідомив в оновленому звіті до парламенту.

Постачання значно посилить підтримку Британією України, яка бореться проти жорстокого та невиправданого вторгнення Росії, повідомляє Генштаб України.

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і міністр оборони Британії Бен Воллес

Військова допомога передбачатиме:

— понад 20 155-мм самохідних установок М109

— 36 артилерійських установок L119 калібру 105 мм

— 1 600 одиниць протитанкової зброї

— радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби

— понад 50 тисяч артилерійських боєприпасів до радянської артилерії, яку має Україна

— сотні дронів

— сотні баражуючих боєприпасів, тобто бойових безпілотників.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Ця техніка посилить здатність ЗСУ захищатися від невибіркового використання артилерії Росією, вважають в Генштабі.

"Асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна", - сказав Воллес.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Збільшення допомоги відбувається після того, як у червні прем'єр Борис Джонсон оголосив, що Британія дасть Україні ще один мільярд фунтів стерлінгів (1,2 млрд доларів) військової підтримки.

Фінансування, яке з початку війни сягнуло 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,7 млрд доларів), ознаменує новий етап у підтримці міжнародної спільноти, що дозволить Україні вийти за межі захисту та розпочати наступ, додають у Генштабі.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Наступний етап військової підтримки, який оплачується коштом цього додаткового фінансування, включатиме ще більш досконалі системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати та інноваційне нове обладнання для електронної боротьби, кажуть в ЗСУ.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Україна вже отримала 6 900 одиниць протитанкової зброї NLAW, Javelin, Brimstone, а також 16 тисяч артилерійських снарядів, шість машин Stormer із зенітними ракетними установками Starstreak та сотні ракет, додали в британському міноборони.

Британія поставила Україні морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин і велику кількість нелетальної допомоги, зокрема понад 82 тисячі шоломів, 8 450 бронежилетів і понад 5 тисяч приладів нічного бачення.

Автор фото, Генштаб ЗСУ