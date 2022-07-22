Останній пологовий будинок на Донбасі. Як він живе біля лінії фронту

57 хвилин(и) тому

Покровський перинатальний центр - єдиний на Донбасі, який залишився працювати на підконтрольній Україні території.

Цей пологовий розташований за 40 км від фронту.

Від початку повномасштабної війни у перинатальному центрі почастішали передчасні пологи - тепер вони складають 16,5%. Це майже вдвічі більше, ніж загалом по Україні.

"Сподіватимемося на найкраще, так, синку?" - каже Катерина своєму немовляті, який народився на три місяці раніше терміну.