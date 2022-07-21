Гривня падає, Росія запустила “Північний потік”, нові санкції ЄС. Теленовини ВВС
У випуску 21 червня:
- Росіяни знову обстріляли Харків - загинуло щонайменше 3 людей, 23 людини поранено. За попередньою інформацією місцевої влади, обстріл здійснено з реактивних систем залпового вогню "Ураган".
- Нацбанк змінив офіційний курс гривні - тепер 1 долар коштує 36,6 грн. Окрім того, регулятор запровадив нові ліміти на операції за кордоном. Що буде з цінами далі і як нові обмеження вплинуть на українців?
- Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Обмеження включатимуть часткове ембарго на золото, замороження активів "Сбербанку". Також введуть персональні санкції проти півсотні осіб, серед яких мер Москви Сергій Собянін та актор Сергій Безруков.
- Росія відновлює газопостачання до Німеччини. "Північний потік-1" знову запрацював після десяти днів ремонтних робіт. Але Берлін вже шукає альтернативні джерела енергії на випадок, якщо Кремль таки перекриє кран назавжди.
- Італійський прем'єр міністр Маріо Драгі подав у відставку. Політика називали головним адвокатом України в італійському уряді через його позицію та сприяння в наданні Україні статусу кандидата у члени ЄС. Президент Італії не тільки прийняв відставку, але й підписав указ про розпуск парламенту.
- Президент США Джо Байден захворів на ковід. У Білому Домі повідомили, що президент має "дуже легкі симптоми" хвороби і наразі перебуває на самоізоляції.
- ЦРУ заявило, що в них немає немає розвідувальних даних про те, що у президента Путіна нестабільний стан або погане здоров'я.
- Окрім газового шантажу, у Путіна є ще один інструмент тиску - шантаж ядерний. Чи може він застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти України? Про це ми спитали в російського публіциста Андрія Піонтковського.
- Велика Британія надає чергову допомогу Україні. Що буде в новому списку допомоги від Лондона?
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