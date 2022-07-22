Чорне море розблоковане для зерна, Росія краде сталь з Маріуполя. Теленовини ВВС
У випуску 22 червня:
- У Стамбулі сьогодні підписали угоду про експорт українського зерна Чорним морем. Цей день називають історичним, адже домовленостей сторони не могли дійти протягом кількох місяців. Прямого договору між сторонами не було. Україна підписала окремий документ із Туреччиною та ООН і взяла на себе зобов'язання перед ними. Росія підписала дзеркальний договір також із Туреччиною та ООН. Що відомо про цю домовленість та як відбуватиметься експорт зерна?
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що угода дозволить стримати підвищення цін на харчі. Чому Стамбул став місцем, де цю угоду уклали?
- Як на підписану угоду відреагували у Києві та чи задоволена українська сторона домовленостями?
- Після повномасштабного вторгнення Росії експорт українського зерна був поставлений на паузу. Ситуація змінилася після деокупації острова Зміїний. Зерно почали вивозити через дунайські порти. Але через те, що Росія заблокувала Чорне море, Київ мав шукати інші шляхи для експорту. Матеріал із Угорщини.
- Хто виграє від сьогоднішніх домовленостей? Розповідає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком.
- Керівник найбільшої сталеливарної компанії України Метінвест звинувачує Росію у крадіжці металу з Маріуполя. Юрій Риженков каже, що росіяни вже вивезли сталі на понад 600 мільйонів доларів. Крадений метал спочатку переправляють до Росії, а звідти продають в Азію, Африку та інші частини світу.
- У сервісі державних послуг «Дія» закінчилося голосування під час якого українці обирали, як має виглядати символіка на щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві. Чи потрібна декомунізація цього монументу який є впізнаваною пам'яткою Києва? Ми спитали у директора Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Ігоря Кулика.
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