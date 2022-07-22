У Стамбулі підписали угоду про експорт українського зерна Чорним морем. Які умови

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна та Росії підписали дві окремі угоди щодо експорту зерна з Туреччиною та ООН. Між Україною та Росією угоду не укладали

Україна, Росія та Туреччина на перемовинах у Стамбулі за посередництва ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна.

Перемовини в Стамбулі тривали з середини липня.

Україна підписала окремий договір з Туреччиною та ООН і взяла на себе зобов'язання перед ними. Росія підписала дзеркальний договір з Туреччиною та ООН.

У присутності президента Туреччини Реджепа Ердогана свої підписи поставили генсек ООН Антоніу Гутерріш, документ від імені України підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від імені Росії - міністр оборони Сергій Шойгу, від імені Туреччини - міністр оборони Хулусі Акар.

Під час пресконференції генсек ООН Антоніу Гутерріш повідомив про розблокування трьох українських портів - Одеси, Чорноморська та Південного та назвав підписання відповідних угод "маяком надії".

Він повідомив про формування спільного координаційного центру, який буде контролювати перевезення зерна.

Пізніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив подробиці підписаної угоди.

Що вже відомо про угоди: версія України

Тексти угод ще не оприлюднили.

"Підписаний текст домовленостей буде оприлюднений у повному обсязі", - повідомив заступник міністра інфраструкутри Мустафа Найєм.

За його словами, підписані документи не передбачають жодного послаблення санкцій або поступок Росії на фронті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олександр Кубраков розповів про подробиці підписаної Україною угоди

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За словами Олександра Кубракова, йдеться про розблокування трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

"Саме з них ми починаємо експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні", - написав він у фейсбуці.

За словами Кубракова, підписання такого документа на українських умовах стало можливим винятково завдяки ЗСУ, успіхи яких дозволили відстояти ключові для України умови, а саме - залишити повний контроль за територіальними водами Північно-Західного регіону Чорного моря.

За його словами, під егідою ООН буде створено спільний координаційний центр, до складу якого мають увійти представники Туреччини, України, ООН та Росії, які надали гарантії щодо безпечного пересування суден з українських портів.

Для дотримання домовленостей у Туреччині створять інспекційні групи з числа представників усіх сторін, які будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу, які прямують до українських портів або виходять з них.

Інспеція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки.

"Спільна інспекція убезпечить наші порти від входу "троянських конів" під виглядом цивільних суден. Ще раз підкреслюю, діяльність та контроль в українських портах Одеса, Чорноморськ і Південний здійснюватиметься під владою та відповідальністю України. Тобто контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною", - сказав міністр.

Рух жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов'язаних з ним харчових продуктів, не передбачається.

Документ діятиме протягом 120 днів із дня підписання і може бути продовжений на такий самий період, якщо одна зі сторін не повідомить про намір припинити його дію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна підписала угоду саме з Туреччиною та ООН, жодних документів з Росією не підписували

У першу чергу, за словами Кубракова, це велика підтримка української економіки. Більше 20 млн тонн зерна вже лежить на складах ще з минулого року, новий врожай вже чекає на експорт.

"Якби команді президента не вдалося зрушити це питання з мертвої точки - українські аграрії поставили б під сумнів саму потребу сіяти поля на наступний рік. Це величезні прямі валютні надходження і умова сталості нашої держави, яка у тому числі дозволить зміцнювати нашу економіку та армію", - пояснює він.

Діючі морські порти України - це вклад у глобальну продовольчу безпеку та економіку світу. За оцінками експертів, можливість експорту українського зерна знизить світові ціни на продовольство, що пригальмує маховик інфляції, яка стала проблемою для усього світу.

"Блокада українських морських портів поставила під загрозу голоду щонайменше півтора мільярда людей у всьому світі, про що неодноразово заявляв генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш", - каже він.

"Ця угода додає нам можливостей, але ми не припиняємо роботу з розвитку альтернативних шляхів логістики і готові до будь-яких сценаріїв", - сказав Кубраков.

За кілька годин до підписання Україна анонсувала, що жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності їхніх представників в українських портах не буде.

У разі провокацій — буде негайна військова відповідь України.

А усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах у разі виникнення такої потреби.

Версія Росії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Угоду від імені Росії підписував міністр оборони Сергій Шойгу

За повідомленням російських ЗМІ, зернова угода, яку щойно було підписано у Стамбулі за участі ООН і Туреччини, передбачає, що:

українське зерно вивозитимуть із трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного,

термін дії угоди - 120 днів, з можливістю подовження,

розміновувати українські порти не будуть, а створять безпечні фарватери, регулярний рух якими може бути встановлено за два тижні,

військового конвою зернових суден не буде,

у Стамбулі створять тристоронній (Україна, Туреччина, Росія) координаційний центр для нагляду за дотриманням угоди, який врегульовуватиме інциденти, якщо вони стануться,

судна, що прямуватимуть в Україну, за участі російської сторони оглядатимуть на предмет відсутності зброї.

Оцінка ООН: життево важлива угода для України

Генсек ООН Антоніу Гутерреш сказав кореспондентці ВВС Орлі Герін, що ця угода - життєво важлива для України та багатьох інших країн, яким загрожує голод.

Він заявив, що підписана угода - ймовірно, найважливіше, щовін зробив за час свого керівництва ООН, передає Герін.

Гутерріш у розмові з нею категорично заперечував, що Росія отримує за підписання угоди якусь винагороду, хоча визнав, що для неї угода - вигідна: Москві допоможуть вивезти тонни продовольства й добрив на світові ринки. Ці товари не підпадають під санкції, але в Росії виникли проблеми з їх експортом після вторгнення в Україну у лютому.

"Це життєво важливо для України, - наголосив Гутерреш. - Це не життєво важливо для Російської Федерації. Росія більше виграє від експорту палива. Ось де великий бізнес".

На запитання ВВС, чи важко домовлятися з Росією, коли вона продовжує вбивати жінок і дітей в Україні, Гутерреш відповів: "Звичайно, це непросто, але є почуття обов'язку, яке має генсек ООН щодо всього світу".

Він визнав, що ООН не має можливості покарати Росію, якщо вона порушить угоду, але сказав, що це буде "абсолютно неприйнятний скандал, і вся міжнародна спільнота відреагує дуже жорстко".

Перспективи ширших мирних переговорів Гутерреш поки що не бачить. "Мене дуже непокоїть той факт, що зараз я не бачу умов для мирного процесу", - сказав він. Генсек ООН визнав, що сторони поки що не наблизились навіть до укладання угоди про глобальне припинення вогню.

Ціни на зерно знижуються, а Туреччина збільшує вплив

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що угода дозволить стримати підвищення цін на харчі.

"Ми пишаємося тим, що відіграємо важливу роль в ініціативі, яка зіграє важливу роль у вирішенні глобальної продовольчої кризи", - відзначив він.

Колишній заступник генерального секретаря ООН лорд Меллок-Браун сказав в ефірі BBC Radio 4, що угода є "важливим початком" та успіхом для турецької дипломатії."Ціни на пшеницю на міжнародних ринках почали знижуватися… ", - відзначив він.

За його словами, тенденція може зберегтися, якщо угоду вдасться реалізувати.

Водночас Туреччина, за його словами, довела країнам Африки, що може впливати на Росію і посилить свої позиції на континенті.

"Кожен, хто летить з Африки до Стамбула, буде вражений кількістю турецьких бізнесменів і державних службовців на цих рейсах. Це є вираженням масштабного розширення присутності Туреччини на континенті…", - вважає лорд Меллок-Браун.

Заблоковані порти України

Автор фото, Getty Images

Українські порти на Чорному морі - основний шлях для більшої частини українського експорту - були заблоковані Росією після початку повномасштабного нападу 24 лютого.

Росія готувала захоплення та висадку десанту в портових містах, тож українська сторона збудувала там лінію оборони.

За даними продовольчої організації ООН, на початку травня з України не могли вивезти 25 млн тонн зерна, 4 липня Володимир Зеленський оцінив кількість заблокованого зерна у 22 млн тонн.

Це призвело до зростання цін на продовольство в усьому світі, адже Україна є важливим експортером пшениці, кукурудзи, олії та іншої аграрної продукції.

Ціни на пшеницю, за даними міністерства сільського господарства США, у світі зросли на понад 60%. Це найбільше вдарило по країнах Африки та Азії, які закуповували українську продукцію.

Попередні домовленості

20 липня в коментарі Суспільному учасник української перемовної групи у Стамбулі Рустем Умєров повідомив деталі домовленостей:

Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".

Судна будуть йти безпечними маршрутами, які розроблені спільно з військовими.

Моніторингова група під егідою ООН з резиденцією в Стамбулі контролюватиме дотримання безпеки і те, щоб зерновози не везли зброю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перший раунд перемовин України, Туреччини та Росії за посередництва ООН відбувся 13 липня

22 липня агенція Reuters повідомила, що досягнуті наступні умови:

Українські морські сили супроводжуватимуть судна із зерном через мінні поля.

Росія зобов'язується не нападати під час проходження суден.

Туреччина за підтримки ООН займеться оглядом суден, що йдуть в Одесу, щоб не допустити провезення на них зброї - цього вимагає Росія.

Відомості, що йдеться саме про таку схему, також раніше підтверджували джерела ВВС.

На переговорах у Стамбулі сторони домовилися створити спільний координаційний центр, який займатиметься контролем суден при вході та виході з портів, а також забезпечуватиме безпеку під час постачання продовольства.

Як уточнює видання The New York Times, Україна має погодитись зняти частину своїх мін у Чорному морі, щоб вантажні судна проходили у міжнародні води з капітанами своїх ВМС чи берегової охорони.

При цьому ЗМІ не згадують про нібито умову Росії припинити бойові дії і наступ ЗСУ на Херсонщині.

МЗС України напередодні анонсувало, що делегація підтримає тільки ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів та позиції ЗСУ.

Дунайський шлях для експорту

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З липня Україна змогла збільшити експорт зерна через свої дунайські порти, такі як Рені, завдяки деокупації Змііного

Ще до домовленостей в Стамбулі Україні вдалося збільшити експорт через дунайські річкові порти - завдяки деокупації Зміїного острова.

30 червня після тривалих боїв за острів Зміїний росіяни залишили його.

Він розташований неподалік впадання Дунаю в Чорне море і через це українське судноплавство з портів на Дунаї фактично було заблоковане з 24 лютого.

9 липня українські військові та адміністрація морських портів повідомили, що завдяки звільненню острова Зміїний від російських військ вдалось розблокувати експорт українського збіжжя та іншої продукції через морські порти на Дунаї.

Таким чином вдалось відкрити гирло Бистре річки Дунай. Його, як вказали чиновники, можна буде використовувати для заходу і виходу суден, що перевозять агропродукцію.

Йдеться як про імпорт товарів в Україну, так і експорт зерна та інших товарів.

Схема виглядає так: судна заходять з Чорного моря по гирлу Бистре в українські порти на Дунаї - Ізмаїл, Рені і Усть-Дунайськ. Їх завантажують, а далі вони виходять у Чорне море та швидко йдуть до Румунії та Болгарії.