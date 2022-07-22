Смерть у басейні: чоловіка засмоктало у вирву під час вечірки

Раффі Берг

BBC News

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Israel Fire & Rescue Service Підпис до фото, Тіло загиблого рятувальники знайшли на глибині 13 метрів

В Ізраїлі раптово провалилося дно басейну, і двох чоловіків засмоктало у вирву - вижив лише один.

Інцидент стався на орендованій віллі у місті Кармі-Йосеф, за 40 км від Тель-Авіва.

Дно басейну, біля якого відбувалася корпоративна вечірка, раптово провалилося, і двох людей засмоктало у величезну вирву.

34-річного чоловіка вдалося дістати одразу, він отримав невеликі травми та був госпіталізований.

Тіло іншого (32-річного працівника компанії) знайшли лише за чотири години, оскільки рятувальна операція ускладнювалася можливим вторинним обвалом.

Тіло загиблого рятувальники знайшли на глибині 13 метрів.

Один з учасників вечірки розповів ізраїльському каналу 12 News, що на момент події біля басейну було близько 50 людей. За іншими даними, там перебувало близько шести людей.

"Рівень води раптово почав знижуватись, і двох чоловіків, що були неподалік, затягло у величезну вирву", - розповіла 12 News одна з очевидців.

Власників вілли, 60-річне подружжя, заарештували за підозрою у заподіянні смерті через необережність.

The Times of Israel з посиланням на місцеві ЗМІ повідомила, що басейн побудували без відповідного дозволу на ділянці, де були проблеми з інфраструктурою.