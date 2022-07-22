Смерть у басейні: чоловіка засмоктало у вирву під час вечірки
- Раффі Берг
- BBC News
В Ізраїлі раптово провалилося дно басейну, і двох чоловіків засмоктало у вирву - вижив лише один.
Інцидент стався на орендованій віллі у місті Кармі-Йосеф, за 40 км від Тель-Авіва.
Дно басейну, біля якого відбувалася корпоративна вечірка, раптово провалилося, і двох людей засмоктало у величезну вирву.
34-річного чоловіка вдалося дістати одразу, він отримав невеликі травми та був госпіталізований.
Тіло іншого (32-річного працівника компанії) знайшли лише за чотири години, оскільки рятувальна операція ускладнювалася можливим вторинним обвалом.
Тіло загиблого рятувальники знайшли на глибині 13 метрів.
Один з учасників вечірки розповів ізраїльському каналу 12 News, що на момент події біля басейну було близько 50 людей. За іншими даними, там перебувало близько шести людей.
"Рівень води раптово почав знижуватись, і двох чоловіків, що були неподалік, затягло у величезну вирву", - розповіла 12 News одна з очевидців.
Власників вілли, 60-річне подружжя, заарештували за підозрою у заподіянні смерті через необережність.
The Times of Israel з посиланням на місцеві ЗМІ повідомила, що басейн побудували без відповідного дозволу на ділянці, де були проблеми з інфраструктурою.
Загадкова смерть 22 підлітків у нічному клубі. Які причини трагедії
22 людей знайшли вранці в неділю, 26 червня, у нічному клубі у місті Іст-Лондон. Наймолодшому з них було лише 13 років, заявив начальник поліції.