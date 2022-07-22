Супертелескоп "Джеймс Вебб" показав раніше невидимі галактики

30 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI Підпис до фото, На першому знімку "Вебба" видно галактики, які існували лише 600 мільйонів років після Великого вибуху

На початку формування Всесвіту у ньому існувало у 10 разів більше галактик, схожих на наш Чумацький шлях, ніж вважали раніше. Таких висновків дійшла група вчених, що вивчають перший знімок, зроблений космічним телескопом "Джеймс Вебб".

Професор Крістофер Конселіс з Манчестерського університету у Великій Британії пояснює, що астрономи знали про існування цих галактик, але про те, як і коли вони сформувалися, чіткого розуміння не було.

"Сьогодні найпоширеніший тип галактик - це дискові галактики, - пояснює дослідник в інтерв'ю BBC News. - Наша галактика - дискова, найближча до неї, Галактика Андромеди, - теж дискова. Три чверті з усіх сусідніх галактик - дискові. І раніше вважали, що вони сформувалися наприкінці еволюції Всесвіту", - каже Конселіс.

Але це було до того, як астрономи отримали можливість за допомогою телескопа "Джеймс Вебб" зазирнути у далеке минуле, у часи формування Всесвіту й галактик.

Цей телескоп може ловити сигнали від зірок на відстані до 13,5 млрд світлових років. Тобто потенційно він може показати Всесвіт таким, яким він був лише за 200 млн років після Великого вибуху.

Дослідження Конселіса і його колег опублікували на сайті Корнеллського університету в США, але воно ще не пройшло процедуру рецензування іншими вченими.

Дослідження детально описує перший знімок "Джеймса Вебба" .

На передньому плані першої світлини видно масивне скупчення галактик SMACS 0723 - так, як воно виглядало близько 4,6 млрд років тому. Приблизно стільки часу знадобилося світлу, щоб дістатися звідти до місця, де його зафіксували сенсори "Вебба".

Але науковий інтерес становлять не вони, а галактики на задньому плані знімка. Без "Вебба" вони залишалися б невидимими, але цей телескоп зміг сфотографувати, як гравітація величезної маси скупчення SMACS 0723 посилює світло задніх галактик.

Деякі з них існували лише 600 мільйонів років після Великого вибуху - тобто у ранні роки формування Всесвіту.

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI Підпис до фото, Фото, які робить "Джеймс Вебб", фіксують процеси формування зірок та планет задовго до появи Землі

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Унікальна інфрачервона обсерваторія з позолоченим дзеркалом діаметром 6,5 м допомогла вченим розгледіти обриси цих задніх галактик та порахувати їх.

"Ми знали, що зможемо побачити речі, які "Габбл" не міг нам показати", - каже професор Конселіс.

Вік Всесвіту - приблизно 13,8 млрд років, і ті фото, які робить "Джеймс Вебб", вловлюють відблиски формування зірок і планет задовго до появи Землі. Всесвіт був ще зовсім юним: тоді йому ще не виповнилося й одного мільярда років.

"Ці процеси допоможуть нам зрозуміти наше коріння. Цей телескоп - найважливіший винахід, принаймні з часів Галілео", - вважає професор Конселіс.

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" (JWST) вартістю 10 мільярдів доларів, запущений 25 грудня минулого року, є наступником знаменитого космічного телескопа "Габбл".

Це спільний проєкт NASA та Європейського космічного агентства, у роботі якого брали участь 17 країн. Його запуск готували майже 30 років.

"Вебб" бачить небо в інфрачервоному діапазоні, а таке світло фоторецептори людського ока не можуть розпізнавати.

Це дає йому можливість зазирнути у Всесвіт глибше, ніж його попередник, і дізнатись, як 13,5 млрд років тому виглядав наш Всесвіт - за 200 млн років після Великого вибуху.

"Вебб" також здатен аналізувати атмосфери екзопланет, що розташовані на відстані кількох сотень світлових років.