Генсек ООН: "Це маяк надії, можливостей і полегшення"

49 хвилин(и) тому

Україна, Туреччина, Росія та ООН домовилися у Стамбулі про експорт зерна з українських портів.

У присутності президента Туреччини Реджепа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша від імені України документ підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від імені Туреччини - міністр оборони Хулусі Акар. Іншу угоду з турецьким міністром оборони підписав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

"Ця угода допоможе уникнути катастрофи нестачі продовольства для мільйонів людей у всьому світі. Це маяк надії, можливостей і полегшення", - заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.