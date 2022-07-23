Лікарі розповіли про стан Байдена, який хворіє на ковід

Бернд Дебусман-молодший

BBC News, Вашингтон

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден у Білому домі, 12 липня 2022 року

Білий дім заявив, що стан президента США Джо Байдена покращився, а симптоми Covid-19 проявляються дедалі менше.

79-річний Байден досі має легкі симптоми, зокрема, нежить та втому. Але за словами його лікаря, організм добре реагує на лікування.

Байден продовжував працювати, перебуваючи на самоізоляції, кажуть у Білому домі, в четвер він написав у твіттері, що у нього "все чудово".

У п'ятницю на зустрічі у Zoom зі своїми радниками з економіки та енергетики Байден мав хрипкий голос і час від часу кашляв, але сказав, що "почувається значно краще, ніж звучить".

"Його пульс, кров'яний тиск, частота дихання та насиченість організму киснем відповідають нормі", - пояснив лікар Білого дому Кевін О'Коннор.

Він зазначив, що в п'ятницю прогноз повного одужання президента був сприятливим. "Перебіг його хвороби поки що не дає приводу змінити цей прогноз", - написав він.

Оцінку президентського лікаря підтримав його головний медичний радник, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, який сказав CBS, що він "має всі підстави очікувати", що Байден "одужає".

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"[Байден] - загалом здорова людина. Він був двічі вакцинований і ревакцинований... і почувається досить добре, щоб виконувати свої обов'язки у Білому домі", — додав Фаучі.

Президент лікується Паксиловідом, противірусним препаратом, який допомагає зупинити розмноження вірусу Covid в організмі. Це, своєю чергою, дозволяє імунній системі краще протистояти інфекції.

Прессекретарка Байдена Карін Жан-П'єр повідомила на брифінгу в Білому домі, що розмовляла з президентом, і що він хоче нагадати американцям про вакцинацію.

Жан-П'єр додала, що президент - "дуже активний і почувається достатньо добре, щоб працювати по вісім годин на день", у п'ятницю він провів онлайн свій щоденний безпековий брифінг.

Прессекретарка пояснила, що достеменно невідомо, де Байден заразився коронавірусом, але сказала, що Білий дім зв'язався з 17 людьми, які нещодавно були у тісному контакті з президентом, зокрема з високопосадовцями та членами Конгресу.

Вона додала, що поки що жоден із тестів цих людей не дав позитивного результату на вірус, і всі вони носять маски відповідно до рекомендацій медиків.

Координатор Білого дому з COVID Ашиш Джа розповів, що Байден почувався добре, коли вони розмовляли у п'ятницю по відеозв'язку, додавши, що президент добре спав, поснідав і пообідав.

"Він показав мені свою тарілку", - пожартував Джа.

Посадовці Білого дому підтвердили, що віцепрезидентка Камала Гарріс та перша леді Джилл Байден отримали негативний результат на вірус. Обидві контактували з президентом.

Президент продовжує перебувати на самоізоляції в Білому домі, а його дружина, дотримуючись свого початкового графіка, вирушить на вихідні додому до Вілмінгтона, штат Делавер.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала негативний результат тесту на Covid-19

Президента США регулярно перевіряють на коронавірус. Його інфекція була виявлена спочатку за допомогою тесту на антиген. Потім це підтвердили за допомогою ПЛР-тесту.

Відомо, що Джо Байден повністю щеплений і двічі ревакцинований.