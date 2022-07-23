Росіяни вдарили по Одеському порту

1 година тому

Росія завдала ракетного удару по Одеському порту, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту", - йдеться в повідомленні.

Цей обстріл відбувся на наступний день після того, як Україна та Росія підписали угоди з турецькою стороною за посередництва ООН про розблокування українських портів для експорту зерна.

В МЗС України вже заявили, що ці ракетні обстріли "поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані Росією ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі".

"Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", - йдеться в коментарі речника українського МЗС Олега Ніколенка.

Він також закликав ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

"У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", - підкреслив речник МЗС.

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Російська сторона поки цю ситуацію не коментує.

Зернова угода

Україна, Росія та Туреччина на перемовинах у Стамбулі за посередництва ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна.

ООН назвала угоду, що дозволяє експортувати мільйони тонн зерна, "маяком надії".

За умовами зернової угоди, Росія погодилася не нападати на судна та порти, поки зерно перебуває в дорозі. В Україні прогнозували, що за сприятливих умов, експорт зерна міг би розпочатися вже ближчими днями.

Угода, на досягнення якої пішло два місяці, розрахована на 120 днів, при цьому в Стамбулі створять центр координації та моніторингу, в якому працюватимуть представники ООН, Туреччини, Росії та України.