Чому Литва відновлює транзит російських товарів до Калінінграда

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Литовські залізниці відновлюють перевезення вантажів до Калінінграда

Литва скасувала заборону на залізничні перевезення санкційних товарів до російського Калінінграда та з нього.

Вантажі й пасажири з Росії прямують до Калінінграда, що лежить на березі Балтійського моря, залізницею через територію Литви.

У червні литовська влада заборонила транзит своєю територією сталі та інших чорних металів відповідно до санкцій Євросоюзу. У Кремлі пригрозили заходами у відповідь.

Наразі литовське залізничне відомство заявило, що відновить перевезення вантажів до Калінінграда.

Минулого тижня Європейський Союз уточнив, що заборона на транзит стосується лише автомобільних, а не залізничних перевезень, і тому Литва має дозволити Росії перевозити бетон, деревину та алкоголь через територію ЄС до свого західного анклаву.

Російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на представника уряду Калінінградської області повідомило, що найближчим часом на територію країни доставлять 60 вагонів цементу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Такі плакати зустрічають на вокзалі в Литві пасажирів потягів, які прямують з Москви до Калінінграда через литовську територію

Калінінград значною мірою залежав від транзитних маршрутів через Литву. Але у червні Вільнюс заборонив перевезення через свою територію деяких російських товарів, що потрапили під санкції ЄС, зокрема, будівельних матеріалів.

Це рішення викликало спалах гніву у Москві. Секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев погрожував "серйозними негативними наслідками для населення Литви".