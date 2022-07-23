Політик силою вивіз з країни чоловіка, щоб вирізати в нього нирку

1 година тому

Автор фото, Obeta Підпис до фото, Обінну Обету підозрюють у змові з сенатором та його дружиною

У Британії розслідують кримінальну справу щодо 60-річного нігерійського сенатора Айка Екверемаду.

Політика звинувачують у тому, що він намагався силою вирізати нирку у свого земляка, щоб пересадити орган своїй доньці.

За словами жертви, сенатор примусом вивіз його до Лондона та поводився з ним, як з рабом.

21-річний нігерієць зумів втекти з лікарні, куди помістив його сенатор. Хлопець відмовився дати згоду на операцію з видалення нирки та розповів про плани політика британській поліції.

Сенатора разом з дружиною затримали в аеропорту Гітроу.

Свою провину в скоєному вони не визнають.

Повідомляють, що у подружжя був спільник у Лондоні - 50-річний Обінна Обета. Його теж затримали.

Тепер усім трьом обвинуваченим доведеться постати перед судом за насильницьке переміщення людини та спробу її експлуатації у власних цілях.