ЗСУ вдарили по ще одному мосту на Херсонщині. Чому це важливо

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Удар по Антонівському мосту, одному з трьох ключових на Херсонському напрямку

Збройні сили України в суботу, 23 липня, вранці завдали удару по Дар'ївському мосту через річку Інгулець у Херсонській області.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили у Дар'ївський міст через Інгулець. Це - продовження операції з відрізання херсонського угруповання росіян від постачання", - написав він у фейсбуці.

За словами Хланя, мета цих ударів - відрізати шляхи постачання російських військ у Херсоні, як з лівого берега Дніпра, так і з правого.

Він нагадав, що раніше українські військові вдарили по Антонівському мосту на Херсонщині. "Антонівський міст був ключовим елементом постачання угруповання російських військ у Херсон через лівобережжя", - зазначив радник Херсонської ОВА.

"Одночасно ЗСУ ускладнює шляхи постачання й правобережжя... Це - продовження операції з відрізання херсонського угруповання росіян від постачання", - йдеться у його повідомленні.

Хлань наголосив, що "кожен міст - це слабке місце в логістиці, і Збройні сили України майстерно руйнують ворожу систему".

"Це ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки у цьому напрямку", - додав він.

Про удари по мосту через Інгулець і дамбі Каховської ГЕС повідомляли також російські новинні агенції та проросійські телеграм-канали.

У повідомленні "РИА Новости" зазначено, що критичних руйнувань міст не зазнав, електростанція не постраждала.

Чому мости важливі

Дніпро в Херсонській області має три переправи: Антонівський автомобільний міст (або ж просто "Антонівський міст") біля Херсона, Антонівський залізничний міст за 6 км від нього, а також гребля Каховського водосховища у Новій Каховці ще за 70 км.

Ключовим для регіону вважається саме Антонівський міст - найбільший та найближчий до столиці області.

ЗСУ завдали по ньому декілька ударів, перший з них 19 липня. Місцева окупаційна влада заявила про вимушене перекриття переправи.

Як пояснював військовий кореспондент Юрій Бутусов: "Антонівський міст і міст у Новій Каховці - це точки зв'язування, від яких залежить можливість ведення бойових дій російськими військами на Правобережжі. Це дві ключові магістралі, через які російська армія загрожує Миколаєву і Кривому Рогу".

"Після того, як будуть знищені мости, ворогу буде дуже важко забезпечувати постачання своїх військ на Правобережжі понтонами. Таким чином будуть створені умови для більш активних дій українських військ і можна буде звільнити правобережну частину Херсонської області та підійти до самого Херсона і Нової Каховки", - додає Юрій Бутусов.

Якщо буде відрізана й Нова Каховка - все російське угрупування буде в оточенні, пояснював у розмові з BBC News Україна на умовах анонімності український військовий.

"Без логістики їм кінець. Вони розуміють ризик оточення і вже підтягують понтони", - каже військовий.

Міст біля Дар'ївки

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Блокування обох антонівських мостів - автомобільного та залізничного - ставить під загрозу херсонський гарнізон російської армії навіть за умови, що дамба в Новій Каховці буде ціла.

Окрім розтягування логістики на 70-кілометровий об'їзд лише на правому березі Дніпра, це створює нові виклики для забезпечення росіян.

Адже об'їзна дорога також проходить через річку - цього разу Інгулець - через яку є лише один міст у селі Дар'ївка.

Який так само може бути зруйнований.

"А понтони на Інгульці знести "Хімарсами" буде нескладно", - прогнозує український офіцер в розмові з BBC News Україна.

Водночас знищення (а не пошкодження) мостів, тим більше таких потужних як Антонівський, - непроста задача для реактивної артилерії, зазначають військові експерти.

На їхню думку, українське командування може планувати не знищувати, а лише взяти під вогневий контроль всі три мости, щоб таким чином перекрити постачання.