Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію світового масштабу

1 година тому

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Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією світового масштабу. Це найвищий рівень небезпеки, яку організація може надати епідемії чи пандемії.

Як заявив голова ВООЗ Адан Гебреісус, рішення організації пов'язано з різким зростанням кількості заражених вірусом у світі. Наразі виявлено 16 тисяч випадків зараження в 47 країнах.

За словами Гебреісуса, наразі зафіксовано 5 смертей від мавпячої віспи.

Він пояснив, що рішення оголосити надзвичайну ситуацію ВООЗ приймає за п'ятьма критеріями, один із яких - швидкість поширення вірусу. У цьому випадку вірус мавпячої віспи швидко розповсюдився по країнах, де його раніше не бачили.

Голова ВООЗ пояснив, що ризик зараження мавпячою віспою у різних регіонах планети зараз різний. У Європі організація оцінює його як високий, у решті частин світу - як помірний.

"Існує очевидний ризик подальшого поширення вірусу різними країнами, хоча небезпека того, що вірус стане причиною порушення міжнародного сполучення ми оцінюємо як низьку", - додав він.

ВООЗ розробила чотири пакети рекомендацій щодо боротьби з вірусом для чотирьох категорій країн залежно від того, скільки у них випадків і як швидко там поширюється вірус.

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Урядам рекомендують вжити скоординованих заходів, щоб захистити вразливі групи громадян та зупинити поширення захворювання.

Вірус мавпячої віспи близький до вірусу чорної віспи, але не такий заразний та смертельний. Захворювання, що він викликає, зазвичай проходить легше - приблизно як вітрянка, і симптоми проходять самі по собі через декілька тижнів.

Однак під час деяких спалахів епідемії у Західній Африці кількість летальних випадків сягала 10%.

За першими симптомами мавпячу віспу виявити доволі складно - це температура, головний біль, біль у спині, у когось може бути і більше симптомів.

У Великій Британії активно вакцинують проти вірусу, а уряд уже ініціював програму відстеження контактів заражених, подібну на ту, яка діяла на піку пандемії ковіду. Пацієнтів лікують вакциною від чорної віспи або противірусними препаратами.

Поки що в Україні не зареєстровано жодного випадку мавпячої віспи, однак у сусідній Польщі перші випадки з'явилися ще у червні.