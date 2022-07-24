Толока у стилі рейв: волонтери прибрали спалений клуб на Чернігівщині

47 хвилин(и) тому

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Волонтерська ініціатива із відновлення постраждалих населених пунктів Repair Together розібрала завали у згорілому від російського обстрілу Будинку культури у селищі Ягідне на Чернігівщині.

Кілька десятків молодих людей розбирали завали у клубі під музику, зокрема, грав діджей Recid.

"Місцеві не проти, до музики звикають", - розповіла журналістка Марина Варенікова у фейсбуці.

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Ягідне сильно постраждало під час окупації - саме там росіяни тижнями тримали людей у страшній тисняві в школі.

Ініціатива Repair Together збирає однодумців, які разом виїжджають у зруйновані села Чернігівської області. Там волонтери допомагають прибирати вулиці та подвір'я, розбирати завали.

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Волонтери допомагають не тільки загалом відновити село, але й адресно - винести з будинку потрощені меблі або нарубати дрова.

У Repair Together кажуть, що більшість мешканців тутешніх сіл — це люди похилого віку, часто самотні, яким дуже потрібна допомога по господарству.

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"Для нас пріоритет - це люди, які потребують допомоги тут і зараз. На початку ми обрали 11 сімей, яким допомагаємо", - розповідав BBC волонтер ініціативи Дмитро Кирпа.

Це не перша акція ініціативи. Repair Together уже була в сусідньому селі Лукашівка - тоді на толоку з Києва на два дні привозили понад 100 волонтерів.

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Молоді хлопці та дівчата весь день розбирали сміття біля зруйнованих будинків, а ввечері слухали виступ коміка Василя Байдака у сусідньому Ягідному, біля спаленого будинку культури.

Тепер розібрали завали й тут.

Repair Together планує до зими відбудувати щонайменше 12 зруйнованих вщент будинків та відремонтувати ще 25.

Для цього вони шукають як спонсорів, так і майстрів та волонтерів.

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