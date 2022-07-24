Залізниця, бази та склади росіян. Що відомо про нові удари ЗСУ на Донбасі й Херсонщині

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Збройні сили України продовжують перекривати російській армії шляхи постачання боєприпасів на окуповану Херсонщину та знищувати склади з боєприпасами на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це повідомляють проросійські пабліки, місцеві мешканці, деяку інформацію офіційно також підтверджує українське військове командування.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що українські війська, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Військові експерти припускають, що інформація з відкритих джерел про хід та темпи цього контрнаступу, ймовірно, буде обмеженою і надходитиме із затримкою в часі.

Пошкоджені мости

Вранці 24 липня з'явилося повідомлення від представника окупаційної влади Каховського району Херсонської області про обстріл Каховської ГЕС та пошкодження моста.

Інформацію про вранішні вибухи в Каховці підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Автор фото, Юрій Соболевський/Telegram

Згодом російська агенція РИА "Новости" опублікувала фото, на яких видно ремонтні роботи пошкодженого мосту біля Каховської ГЕС, про що вказує напис на будівлі.

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Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський згодом підтвердив, що росіяни намагаються нашвидкуруч відремонтувати мости, які пошкодили ЗСУ. За його словами, це робиться для того, щоби відновити шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки, але якість робіт та безпека використання мостів під великим питанням.

Дніпро в Херсонській області має три переправи: Антонівський автомобільний міст біля Херсона, Антонівський залізничний міст за 6 км від нього, а також гребля Каховського водосховища у Новій Каховці ще за 70 км.

ЗСУ завдали по Антонівському мосту декілька ударів, перший з них 19 липня. Місцева окупаційна влада заявила про вимушене перекриття переправи.

23 липня ЗСУ вдарили по Дар'ївському мосту через річку Інгулець у Херсонській області, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Якщо буде відрізана й Нова Каховка - все російське угрупування буде в оточенні, пояснював у розмові з BBC News Україна на умовах анонімності український військовий.

"Без логістики їм кінець. Вони розуміють ризик оточення і вже підтягують понтони", - каже військовий.

Автор фото, ВВС

Підрив залізниці

В окупованому Мелітополі та околицях підірвали залізницю, були вибухи й на аеродромі Мелітополя, повідомляє мер міста Іван Федоров.

Він також додав, що вибухи були і на схід від міста - поблизу села Костянтинівка.

Автор фото, Іван Федоров

"Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку Василівки та Токмака. Це значно ускладнює логістику ворога", - написав мер.

Автор фото, Іван Федоров

Удар по ОМОНівцях

Про влучні удари ЗСУ стало відомо також і на Донбасі. Зокрема, українські військові поблизу Лисичанська обстріляли російських спецпризначенців. Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, це був сахалінський ОМОН, який прибув в Україну на ротацію.

Відомо про смерть щонайменше 12 російських спецпризначенців, багато поранених.

Також Гайдай розповів про знищення казарми з російськими військовими у Кадіївці на Луганщині. Втрати росіян там уточнюються.

Журналіст та блогер Денис Казанський опублікував фото готелю "Красний Луч" в місті Хрустальне на Луганщині. На фото видно комунальників на тлі зруйнованої будівлі. Раніше у соцмережах повідомляли, що по готелю вдарили ЗСУ, начебто тут жили кадирівці.

Автор фото, Денис Казанский/Telegram

Також українські військові заявляють про влучання в склад з боєприпасами під Миколаєвом, знищення військової бази і п'яти десятків російських військових в селі Урицьке у Запорізькій області та удар по військових РФ у Новій Каховці.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Росіяни втрати на Донбасі, у Запорізькій і Херсонській областях також не коментують і не підтверджують.

ВВС не може оперативно перевірити інформацію в умовах війни.