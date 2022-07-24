Лавров хоче домогтися від Африки підтримки війни проти України і звинувачує Захід

29 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Лавров розпочав турне Африкою з Єгипту

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочав турне африканськими країнами для того, щоб заручитися підтримкою війни в Україні, яку Росія веде вже п'ять місяців.

Єгипет - перша країна цієї короткої дипломатичної подорожі. Далі Сергій Лавров має намір відвідати Ефіопію, Уганду та Республіку Конго.

У статті, опублікованій місцевими газетами напередодні цього турне, Лавров заявив, що Росія завжди "щиро підтримувала африканців у боротьбі за свободу від колоніального ярма". Він також додав, що Москва цінує "збалансовану позицію" африканців щодо України.

Під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН 2 березня лише 28 з 54 африканських держав підтримали резолюцію із засудженням вторгнення Росії в Україну. Інші або утрималися, або не були присутніми на засіданні. Втім, лише Еритрея голосувала проти резолюції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лавров хоче переконати Африку підтримати Росію

У Каїрі Лавров провів переговори зі своїм єгипетським колегою Самехом Шукрі. На спільній пресконференції після закінчення переговорів Шукрі заявив, що Єгипет наголошує на необхідності якнайшвидшого вирішення "української кризи", яка сильно вплинула на всесвітню продовольчу безпеку та ціни на енергоносії та порушила налагоджені ланцюжки поставок.

Лавров заявив, що у двосторонніх відносинах між Єгиптом і Росією спостерігається плідний розвиток, вказав на збільшення товарообігу між двома країнами на чотири мільярди доларів, тобто на 5% у порівнянні з минулим роком.

Єгипет має значні зв'язки з Росією, яка постачає йому пшеницю, зброю та - до початку війни в Україні - велику кількість туристів.

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Однак головною турботою Єгипту та інших африканських країн є нестача зерна.

За даними Африканського банку розвитку, Україна та Росія зазвичай постачають на континент понад 40% пшениці. При цьому Єгипет є найбільшим у світі покупцем української пшениці: у 2019 році він імпортував 3,62 мільйона тонн - більше за будь-яку іншу країну.

Однак Сергій Лавров у статті, яка передує його візиту, відкинув звинувачення у тому, що Росія "експортує голод", звинуватив західну пропаганду.

Він додав, що західні санкції, запроваджені проти Росії, збільшили "негативні тенденції" на міжнародному ринку продовольства, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Міністр закордонних справ Росії вказав на намір своєї країни виконати угоду про експорт зерна з українських портів, підписану в Стамбулі, і заявив, що Захід повинен зняти санкції з компаній, які експортують продовольство з Росії, і розблокувати експорт російської пшениці.

Цю заяву можна сприймати з певним скепсисом з огляду на те, що Росія визнала факт обстрілу одеського порту, в якому накопичилися великі запаси експортної пшениці, вже після підписання стамбульської угоди.

До того ж Мінфін США заперечує існування санкцій проти російської аграрної продукції, не лише щодо зерна, але й добрив і сільгосптехніки. Євросоюз у липні оголосив, що планує послабити деякі санкції проти російських банків, щоб полегшити торгівлю російськими харчами. Санкцій щодо російської аграрної продукції в ЄС теж не запроваджували, але в країн Африки могли виникнути труднощі з оплатою сільгосптоварів саме через санкції, запроваджені проти російських банків.

При цьому Лавров на спільній прес-конференції додав, що в тому, що стосується домовленості про вивезення української пшениці, Росія "не має жодних упереджень від того, щоб відновити переговори щодо ширшого кола питань, але справа залежить не від нас".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У виступі перед представниками Ліги арабських держав Лавров заявив, що Росія допомагатиме повалити "антинародний та антиісторичний режим в Україні"

Пізніше у виступі перед постійними представниками Ліги арабських держав у Каїрі Лавров піддав критиці Україну: "Нам шкода український народ, який заслуговує на краще. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, хто піддався державній пропаганді київського режиму і тих, хто його підтримує, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії..."

"Російський та український народ продовжать жити разом. Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного", - наголосив Лавров.

У цьому, за його словами, українців заохочують їхні "західні куратори", серед яких він назвав Лондон, Вашингтон, ЄС та НАТО.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь заявив, що у російського міністра закордонних справ розвинулася "класична російська шизофренія".

"Сьогоднішні заяви Лаврова на зустрічі з представниками країн - членів Ліги арабських держав - добре нагадування про те, чому не варто влітку пересуватися під сонцем без головного убору. Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що Москва прагне переговорів, а вже ввечері - що твоя мета - "позбутися антинародного київського режиму", - відзначив він.

За словами Подоляка, Лавров представляє "країну-варвара", яка без жодних причин вдерлася на чужу територію та максимально жорстоко вбиває українців.

Подоляк додав, що чинну українську владу обрали на чесних, конкурентних та демократичних виборах, але для російської еліти такі слова є незнайомими.

Росія хоче скористатися небажанням африканських країн підтримувати якусь сторону

Коментар Вілла Росса, регіонального редактора Всесвітньої служби BBC щодо Африки

Автор фото, Luke Dray Підпис до фото, Найбільший хлібопекарський завод в Уганді мусив підвищити ціни на свою продукцію через різке подорожчання пшениці. Більшу частину зерна Уганда закуповує в Росії та Україні

Сергій Лавров намагається переконати африканські країни, що їм краще стати на бік Росії, ніж Заходу, використовуючи фрази на кшталт "ми допоможемо завершити процес деколонізації".

Але більшість африканських країн, як і раніше, не хоче приймати чийсь бік у війні Росії проти України, тому що вони побоюються повторення ситуації, яка виникла під час холодної війни, яка справила руйнівний вплив на весь континент, розпалюючи конфлікти та гальмуючи економічний розвиток.

Однак прямо зараз найбільше занепокоєння викликає зростаюча вартість продовольства та палива.

Африканським лідерам добре відомо, що коли їхнім громадянам не вистачає на їжу, вони цілком можуть позбавити їх влади.

Україна закликатиме країни Африки ігнорувати саміт "Росія-Африка" та відмовитися від співпраці з росіянами

Україна закликатиме країни Африки уникати участі у саміті Росія-Африка та співпраці з росіянами загалом.

Про це в коментарі BBC News Україна напередодні турне Лаврова повідомив нещодавно призначений Володимиром Зеленським спецпредставник України на Близькому Сході та в Африці Максим Субх.

Володимир Путін 21 липня підписав указ про проведення саміту "Росія-Африка" у 2023 році.

Автор фото, МЗС України Підпис до фото, Спецпредставник України на Близькому Сході та в Африці Максим Субх заявив, що

"Нам відомо про наміри Росії провести другий саміт "Росія-Африка" в Санкт-Петербурзі. Ми на постійній основі закликаємо наших міжнародних партнерів, у тому числі в Африці утриматись від участі у заходах, які проводить держава-агресор, тому саміт не стане виключенням", - повідомив він.

За словами Субха, Україна буде пояснювати африканським державам колоніальний характер політики сучасної Росії.

"Будемо привертати увагу насамперед африканських країн до того, що політика неоколоніалізму, яку, по-суті, наразі проводить росія проти України є тим ганебним явищем, з яким африканські народи боролися упродовж століть", - пояснює Субх.

Змінити ставлення африканських країн, які мають десятиріччя дружби з Москвою, складно, але аргументів вистачає.

"На нашій стороні міжнародне право та міжнародна спільнота. Ми працюємо над поступовою зміною позиції цих країн на проукраїнську, що відповідатиме принципам зовнішньої політики самих цих країн: повага до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн, непорушність кордонів, не застосування сили для вирішення конфліктів, невтручання у внутрішні справи", - пояснює Субх.

За його прогнозом, посилення міжнародних санкцій послабить співпрацю Росії з Африкою.

Турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби підсахарською Африкою заплановане на осінь, повідомив Субх.