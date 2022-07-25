Маску закидають роман з дружиною співзасновника Google Бріна. Голова Tesla все заперечує

Пітер Госкінс

Бізнес-кореспондент

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Голова Tesla Ілон Маск заперечив інформацію про роман із Ніколь Шанахан, дружиною співзасновника Google Сергія Бріна.

Коментарі Маска пролунали у відповідь на статтю у Wall Street Journal, де йшлося, що його дружба з Бріном припинилася через імовірний роман Маска з його дружиною.

У своєму коментарі у твіттері Маск назвав подану у статті інформацію "повною нісенітницею".

Він заявив, що досі дружить з Бріном і що вони "вчора були разом на вечірці".

Посилаючись на людей, знайомих із цією справою, Wall Street Journal повідомила, що наприкінці минулого року у Маска був короткий роман із Шанахан.

Це спонукало Бріна подати на розлучення на початку цього року та поклало край довгій дружбі між двома відомими технологічними мільярдерами, також пише видання.

Маск написав у твіттері: "Я бачив Ніколь лише двічі за три роки, обидва рази поруч було багато людей. Нічого романтичного".

Автор фото, @elonmusk/Twitter

Під час імовірного роману в грудні Брін і його дружина припинили стосунки, але все ще жили разом, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на людину, близьку до Шанахан.

В іншому твіті Маск написав: "WSJ [Wall Street Journal] опублікував стільки хітів про мене та Tesla, що я вже збився з рахунку".

Попри те, що у них є шлюбний договір, Брін і Шанахан наразі обговорюють врегулювання розлучення, яке може скласти 1 мільярд доларів, пише газета.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ніколь Шанахан і Сергій Брін одружилися майже чотири роки тому

Згідно з її профілем у LinkedIn, Шанахан є адвокаткою із Каліфорнії та засновницею юридичної технологічної компанії ClearAccessIP і Bia-Echo Foundation.

Фонд Bia-Echo є благодійною організацією, яка виступає за "репродуктивне довголіття та рівність, реформу кримінального правосуддя та здорову та придатну для життя планету".

Маск, який також є керівником космічної компанії SpaceX, наразі бере участь у юридичній тяганині через відмову від плану придбати Twitter за 44 мільярди доларів.

На початку цього місяця компанія подала на нього до суду після того, як він оголосив, що відмовляється від запропонованого ним поглинання фірми.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, Маск є найбагатшою людиною в світі, його статки оцінюють у понад 240 мільярдів доларів.

Відповідно до того ж індексу, Брін має близько 95 мільярдів доларів, що робить його восьмою найбагатшою людиною.

Шанахан, Брін і Google не відповіли на запит BBC про коментарі.