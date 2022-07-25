Євробачення-2023 прийматиме Британія

Sam Ryder arrives at Heathrow Airport in London after finishing second in the final of the Eurovision Song Contest in Italy

Автор фото, PA Media

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Британець Сем Райдер посів друге місце на конкурсі

Пісенний конкурс Євробачення наступного року відбудеться у Великій Британії, оголосили організатори конкурсу.

Вони вирішили, що захід не можна провести в країні-переможниці, Україні, через вторгнення Росії.

Британія посіла друге місце в цьогорічному конкурсі, тому Європейська мовна спілка (EBU) розпочала переговори з BBC.

Поки що невідомо, яке місто прийматиме конкурс, але зацікавленість висловили такі міста, як Глазго та Манчестер.

Українське Суспільне Мовлення теж підтвердило цю інформацію і наголосило, що Євробачення відбудеться "від імені цьогорічного мовника-переможця - української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення".

"Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами", - заявив голова правління Суспільного Микола Чернотицький.

Представники Суспільного співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року, додав він.

Раніше Україна висловлювала незгоду з тим, що Євробачення-2023 вирішили провести в іншій країні.

Автор фото, AFP

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На Євробаченні-2022 у Турині переміг гурт Kalush Orchestra

Україна, як країна-переможниця, також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

У травні на Євробаченні-2022 у Турині переміг гурт Kalush Orchestra.

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