Євробачення-2023 прийматиме Британія
Пісенний конкурс Євробачення наступного року відбудеться у Великій Британії, оголосили організатори конкурсу.
Вони вирішили, що захід не можна провести в країні-переможниці, Україні, через вторгнення Росії.
Британія посіла друге місце в цьогорічному конкурсі, тому Європейська мовна спілка (EBU) розпочала переговори з BBC.
Поки що невідомо, яке місто прийматиме конкурс, але зацікавленість висловили такі міста, як Глазго та Манчестер.
Українське Суспільне Мовлення теж підтвердило цю інформацію і наголосило, що Євробачення відбудеться "від імені цьогорічного мовника-переможця - української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення".
"Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами", - заявив голова правління Суспільного Микола Чернотицький.
Представники Суспільного співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року, додав він.
Раніше Україна висловлювала незгоду з тим, що Євробачення-2023 вирішили провести в іншій країні.
Україна, як країна-переможниця, також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.
У травні на Євробаченні-2022 у Турині переміг гурт Kalush Orchestra.