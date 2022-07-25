Енергетична криза. У Франції каратимуть за відчинені двері й включений кондиціонер

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Європа готується до проблем із газом цієї зими, але поки що у Франції та інших країнах - спека, а вона теж підвищує споживання енергії: усі включають кондиціонери

Уряд Франції як один із заходів заощадження енергії, яка різко подорожчала, збирається обмежити час роботи неонової реклами, а також зобов'язати магазини тримати двері зачиненими при включеному кондиціонері.

Міністр екологічних перетворень Франції Аньєс Паньє-Рюнаше сказала газеті Journal du Dimanche, що нові правила, які вже запроваджені у деяких регіонах, найближчим часом стануть обов'язковими в усій країні.

За словами Паньє-Рюнаше, найближчими днями вона видасть два декрети.

"Перший розширить заборону на світлову рекламу з години ночі до шостої ранку незалежно від розміру міста. Друга заборонить магазинам тримати двері відчиненими, коли всередині працює кондиціонер або опалення", - сказала міністр.

В іншому інтерв'ю радіостанції RMC Паньє-Рюнаше назвала абсурдом манеру тримати відчиненими двері при працюючому кондиціонері.

За спробу й надалі слідувати цій звичці магазин оштрафують на суму до 750 євро.

Припис вимикати вночі неонові вивіски вже діє у Франції в містах з населенням менше 800 тисяч осіб. Для аеропортів та станцій зроблено виняток.

Ціни на енергоносії злетіли в Європі минулого року, а потім кризу посилив напад Росії на Україну.

Росія скорочує прокачування газу до Європи, і влада багатьох європейських країн та експерти не виключають, що взимку доведеться вводити обмеження на споживання газу, насамперед промисловістю.

Нині ж у Франції та великій частині Європи - спека, а вона теж збільшує споживання енергії, оскільки всі включають кондиціонери.