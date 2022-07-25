Енергетична криза. У Франції каратимуть за відчинені двері й включений кондиціонер
Уряд Франції як один із заходів заощадження енергії, яка різко подорожчала, збирається обмежити час роботи неонової реклами, а також зобов'язати магазини тримати двері зачиненими при включеному кондиціонері.
Міністр екологічних перетворень Франції Аньєс Паньє-Рюнаше сказала газеті Journal du Dimanche, що нові правила, які вже запроваджені у деяких регіонах, найближчим часом стануть обов'язковими в усій країні.
За словами Паньє-Рюнаше, найближчими днями вона видасть два декрети.
"Перший розширить заборону на світлову рекламу з години ночі до шостої ранку незалежно від розміру міста. Друга заборонить магазинам тримати двері відчиненими, коли всередині працює кондиціонер або опалення", - сказала міністр.
В іншому інтерв'ю радіостанції RMC Паньє-Рюнаше назвала абсурдом манеру тримати відчиненими двері при працюючому кондиціонері.
За спробу й надалі слідувати цій звичці магазин оштрафують на суму до 750 євро.
Припис вимикати вночі неонові вивіски вже діє у Франції в містах з населенням менше 800 тисяч осіб. Для аеропортів та станцій зроблено виняток.
Ціни на енергоносії злетіли в Європі минулого року, а потім кризу посилив напад Росії на Україну.
Росія скорочує прокачування газу до Європи, і влада багатьох європейських країн та експерти не виключають, що взимку доведеться вводити обмеження на споживання газу, насамперед промисловістю.
Нині ж у Франції та великій частині Європи - спека, а вона теж збільшує споживання енергії, оскільки всі включають кондиціонери.