Лікарі знайшли причину таємничого спалаху гепатиту в дітей
- Мішель Робертс
- Редакторка з питань здоров'я
Британські експерти кажуть, що визначили причину нещодавньої хвилі таємничих проблем з печінкою, які вражають маленьких дітей у всьому світі.
Дослідження показують, що два поширені віруси повернулися після завершення коронавірусного карантину та спровокували рідкісні, але дуже серйозні випадки гепатиту.
Вважають, що постраждали понад 1000 дітей - багато з них молодше п'яти років - у 35 країнах.
Деякі, зокрема 12 дітей у Британії, потребували трансплантації печінки.
Дві групи дослідників із Лондона та Глазго стверджують, що немовлята, які через ковідні обмеження почали нормально контактувати з довкіллям пізніше, ніж зазвичай, не отримали імунітету до:
- аденовірусу, який зазвичай викликає застуду та розлад шлунку;
- аденоасоційованого вірусу 2 (AAV2), який зазвичай не викликає захворювань і потребує спільного інфікування вірусом-"помічником", таким як аденовірус, для реплікації.
Це може пояснити, чому у деяких дітей розвинулися незвичайні та тривожні ускладнення з боку печінки.
Трирічний Ноа, який живе в Челмсфорді, графство Ессекс, потребував термінової трансплантації печінки після того, як захворів на небезпечний гепатит.
Його мати, Ребекка Кемерон-Макінтош, каже, що ситуація була жахливою.
"Раніше з ним усе було в порядку, - каже вона. - І раптом це почалося так швидко. Це заскочило нас зненацька".
"Ми думали, що це маленька проблема, яку легко вирішити, але насправді вона продовжувала зростати", - додала вона.
Спочатку Ребекка готувалася стати донором печінки для сина, але після серйозної реакції на використані ліки вона опинилася в реанімації.
Ноа поставили в чергу на трансплантацію, і незабаром він отримав новий орган.
Хлопчик одужав, але йому потрібно буде все життя приймати імунодепресанти, щоб запобігти відторгненню нової печінки.
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Кінець подкаст
"У цьому є щось справді жахливе, тому що ти дотримуєшся правил, робиш те, що маєш робити, щоб захистити вразливих людей, а потім, якимось жахливим обхідним шляхом, твоя власна дитина стає більш уразливою, тому що ти зробив те, що мав зробити", - каже Ребекка.
Такі випадки є рідкісними. Більшість дітей, які підхопили ці типи вірусів, швидко одужують.
Незрозуміло, чому у деяких потім розвивається запалення печінки, але певну роль у цьому може зіграти генетика.
Вчені виключили будь-який зв'язок захворювання з вакцинами від коронавірусу чи самим ковідом.
"Під час карантину, коли діти не спілкувалися з іншими, вони не передавали віруси один одному. Вони не виробляли імунітет до звичайних інфекцій, з якими зазвичай стикаються", - сказала одна з дослідників, професорка Джудіт Бреєр, експертка з вірусології в Університетському коледжі Лондона та лікарні Грейт-Ормонд-стріт.
"Коли обмеження зняли, діти почали активно спілкуватися, віруси почали вільно циркулювати - і вони раптом через відсутність попереднього імунітету зіткнулися з цілою батареєю нових інфекцій", - додала вона.
Експерти сподіваються, що випадків стає менше, але вони все ще напоготові, раптом з'являться нові.
Професорка Емма Томсон, яка керувала дослідженнями в Університеті Глазго, сказала, що залишається багато запитань без відповідей.
"Терміново необхідні більш масштабні дослідження, щоб дослідити роль AAV2 у випадках педіатричного гепатиту", - зазначила вона.
"Нам також потрібно краще зрозуміти сезонну циркуляцію AAV2, вірусу, який регулярно не контролюють, - можливо, пік аденовірусної інфекції збігся з піком впливу AAV2, що призводить до незвичайних проявів гепатиту у сприйнятливих маленьких дітей", - додала експертка.