Лікарі знайшли причину таємничого спалаху гепатиту в дітей

Мішель Робертс

Редакторка з питань здоров'я

1 година тому

Підпис до фото, Ребекка каже, що її син дуже швидко захворів

Британські експерти кажуть, що визначили причину нещодавньої хвилі таємничих проблем з печінкою, які вражають маленьких дітей у всьому світі.

Дослідження показують, що два поширені віруси повернулися після завершення коронавірусного карантину та спровокували рідкісні, але дуже серйозні випадки гепатиту.

Вважають, що постраждали понад 1000 дітей - багато з них молодше п'яти років - у 35 країнах.

Деякі, зокрема 12 дітей у Британії, потребували трансплантації печінки.

Дві групи дослідників із Лондона та Глазго стверджують, що немовлята, які через ковідні обмеження почали нормально контактувати з довкіллям пізніше, ніж зазвичай, не отримали імунітету до:

аденовірусу, який зазвичай викликає застуду та розлад шлунку;

аденоасоційованого вірусу 2 (AAV2), який зазвичай не викликає захворювань і потребує спільного інфікування вірусом-"помічником", таким як аденовірус, для реплікації.

Це може пояснити, чому у деяких дітей розвинулися незвичайні та тривожні ускладнення з боку печінки.

Трирічний Ноа, який живе в Челмсфорді, графство Ессекс, потребував термінової трансплантації печінки після того, як захворів на небезпечний гепатит.

Його мати, Ребекка Кемерон-Макінтош, каже, що ситуація була жахливою.

"Раніше з ним усе було в порядку, - каже вона. - І раптом це почалося так швидко. Це заскочило нас зненацька".

"Ми думали, що це маленька проблема, яку легко вирішити, але насправді вона продовжувала зростати", - додала вона.

Спочатку Ребекка готувалася стати донором печінки для сина, але після серйозної реакції на використані ліки вона опинилася в реанімації.

Ноа поставили в чергу на трансплантацію, і незабаром він отримав новий орган.

Хлопчик одужав, але йому потрібно буде все життя приймати імунодепресанти, щоб запобігти відторгненню нової печінки.

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"У цьому є щось справді жахливе, тому що ти дотримуєшся правил, робиш те, що маєш робити, щоб захистити вразливих людей, а потім, якимось жахливим обхідним шляхом, твоя власна дитина стає більш уразливою, тому що ти зробив те, що мав зробити", - каже Ребекка.

Такі випадки є рідкісними. Більшість дітей, які підхопили ці типи вірусів, швидко одужують.

Незрозуміло, чому у деяких потім розвивається запалення печінки, але певну роль у цьому може зіграти генетика.

Вчені виключили будь-який зв'язок захворювання з вакцинами від коронавірусу чи самим ковідом.

"Під час карантину, коли діти не спілкувалися з іншими, вони не передавали віруси один одному. Вони не виробляли імунітет до звичайних інфекцій, з якими зазвичай стикаються", - сказала одна з дослідників, професорка Джудіт Бреєр, експертка з вірусології в Університетському коледжі Лондона та лікарні Грейт-Ормонд-стріт.

"Коли обмеження зняли, діти почали активно спілкуватися, віруси почали вільно циркулювати - і вони раптом через відсутність попереднього імунітету зіткнулися з цілою батареєю нових інфекцій", - додала вона.

Експерти сподіваються, що випадків стає менше, але вони все ще напоготові, раптом з'являться нові.

Професорка Емма Томсон, яка керувала дослідженнями в Університеті Глазго, сказала, що залишається багато запитань без відповідей.

"Терміново необхідні більш масштабні дослідження, щоб дослідити роль AAV2 у випадках педіатричного гепатиту", - зазначила вона.

"Нам також потрібно краще зрозуміти сезонну циркуляцію AAV2, вірусу, який регулярно не контролюють, - можливо, пік аденовірусної інфекції збігся з піком впливу AAV2, що призводить до незвичайних проявів гепатиту у сприйнятливих маленьких дітей", - додала експертка.