У Японії стратили масового вбивцю Томохіро Като. Чим унікальна його історія

Френсіс Мао

BBC News

21 хвилин(и) тому

Автор фото, STR/AFP via Getty Images

У Японії стратили 39-річного чоловіка, який у 2008 році вбив сімох людей у ​​Токіо.

Томохіро Като скоїв одне з найстрашніших масових убивств у новітній історії країни.

Йому було 25 років, коли він в'їхав на вантажівці у натовп пішоходів у торговому районі Акіхабара, убивши трьох людей.

Потім він напав на перехожих із кинджалом, убив чотирьох і поранив вісьмох людей.

Поліція затримала його на місці злочину, а пізніше він визнав свої злочини на суді, сказавши, що був розлючений онлайн-цькуванням.

У той час цей злочин викликав багато дебатів у японському суспільстві щодо випадкових убивств, впливу інтернету та проблем із психологічною підтримкою молодих людей. Після нього також посилили закони щодо володіння ножами.

У вівторок, через вісім років після того, як Като засудили до смертної кари, уряд підтвердив, що видав наказ про його страту.

"Справа була повністю розглянута в судах, і остаточним висновком судів був смертний вирок... Я доклав максимум зусиль до розгляду цієї справи", - заявив міністр юстиції Йосіхіса Фурукава на пресконференції.

Автор фото, STR/AFP via Getty Images Підпис до фото, Напад стався на вихідних у центрі Токіо

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Като повісили в Токійському центрі ув'язнення. У 2015 році він програв апеляцію щодо пом'якшення вироку у верховному суді Японії.

Під час арешту Като сказав поліції: "Я приїхав в Акіхабару, щоб вбивати людей. Неважливо, кого я вб'ю".

Като народився в заможній родині та закінчив найкращу середню школу. Але він провалив вступні іспити до університету і згодом не зміг зберегти постійну роботу.

Під час судового розгляду прокурори також показали образ проблемного молодого чоловіка, який кілька разів писав на онлайн-форумах про свій гнів і відчуженість від суспільства.

Прокурори заявили, що Като був особливо деморалізований після того, як жінка, з якою він спілкувався в інтернеті, перестала йому писати. Дорогою до міста в день нападу він повідомив про свій намір здійснити масове вбивство.

Токійський окружний суд, який виніс йому вирок у 2011 році, заявив, що його жорстокий злочин не мав "ані краплі людяності".

Японія залишається однією з небагатьох розвинених країн, де досі застосовують смертну кару, попри критику міжнародних і місцевих правозахисних груп.

У грудні минулого року повісили трьох людей. Справа Като - перша страта в країні цього року.

Понад 100 ув'язнених залишаються в камері смертників.

Міністр Фурукава у вівторок захистив застосування смертної кари у своїй країні, сказавши: "Оскільки жахливим злочинам немає кінця, на жаль, смертні вироки залишаються необхідними. Тому скасування покарання є недоречним".

Японія відновила страти, коли наприкінці 2021 року до влади прийшов прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. До цього в країні не проводили жодної страти протягом двох років.