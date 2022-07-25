Мер Дніпра анонсував план підтримки Корбана, в якого Зеленський забрав громадянство

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Мер Дніпра Борис Філатов анонсував план підтримки свого соратника, одного з керівників оборони Дніпропетровщини Геннадія Корбана, якого у липні президент Володимир Зеленський позбавив громадянства.

Про це йдеться в заяві Філатова у фейсбуці.

22 липня прикордонники не пустили Корбана до України й забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.

Філатов висловив обурення вчинком президента і запевнив, що "дніпряни своїх не кидають".

"Найближчим часом, коли я зберуся з думками, вам буде надано план громадської підтримки Геннадія. Але одразу попереджаю: гарячим головам охолонути! Жодних мітингів, пікетів та демонстрацій! Діємо виключно у правовому полі, звертаємося з петиціями, демонструємо спокій, беремо моральним авторитетом. З несправедливістю та беззаконням, особливо під час війни, можна боротися лише гідністю та правдою", - написав він.

Водночас Філатов заявив, що забезпечувати оборону Дніпра без Корбана стало набагато важче. Мовляв, це повністю зруйнувало керування штабом оборони Дніпра.

"І це гірко, несправедливо та безглуздо", - зазначив Філатов.

"Замість того, щоб займатися лінійною роботою та життєзабезпеченням міста, тепер я розбираюся з усіма цими завданнями сам, переконую бізнесменів, які давали гроші на вантажівки під чесне ім'я Геннадія, заспокоюю менеджерів транспортних компаній, умовляю постачальників і взагалі припиняю чужі істерики", - додав він.

Позбавлення громадянства

Історія з позбавленням громадянства Корбана дуже нагадує схожу історію 2017 року, коли президент Петро Порошенко забрав паспорт у Міхеїла Саакашвілі, і того так само намагались не пустити в Україну прикордонники.

Раніше журналіст Юрій Бутусов вказував, що проблеми у Корбана могли виникнути через його комунікацію з сенаторкою Вікторію Спартц, яка нещодавно гучно критикувала офіс президента.

Згодом сам Корбан прокоментував ситуацію. Він попросив президента Зеленського допомогти з'ясувати це "непорозуміння".

"Дорогі друзі, я хочу уточнити інформацію. Наразі я перебуваю на в'їзді в Україну у пункті пропуску Смільниця. Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш. В мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт. Додому в Україну мене не пускають", - написав Корбан у фейсбук.

Автор фото, UKROP Підпис до фото, За президента Порошенка Корбана намагались посадити у в'язницю

"У Дніпро, де живуть мої хворі батьки, до міста та країни, яку я люблю та захищаю з 2014 року та керую штабом територіальної оборони з 24 лютого 2022 року", - додав він.

Він не став різко критикувати президента, а звернувся до нього по допомогу.

"Хочу звернутись до президента України як гаранта Конституції. Чи можна вирішити це непорозуміння, яке сталося зі мною на порозі нашого спільного будинку?" - написав Корбан.

Експерти і правозахисники кажуть, що українське законодавство має суперечності у частині втрати громадянства.

Стаття 4 Конституції чітко каже, що в Україні існує єдине громадянство. А підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 25 вказує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства та вигнаний за межі країни. Це фундаментальне конституційне право.

Проте стаття 106 Конституції каже, що президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства України або його припинення.

Тобто, позбавити не можна, а от припинити - цілком, але добровільно. І навколо цього точаться всі суперечки.

Багато українців добровільно виходять з українського громадянства за спеціальною процедурою, коли отримують інші паспорти. І президент видає укази щодо них.