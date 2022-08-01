Перше судно з українським продовольством рушило з Одеси

1 година тому

Автор фото, ФБ-сторінка Олександр Кубраков

У понеділок вранці перше судно з українським продовольством вирушило з Одеського порту. Це сталося відповідно до досягнутих 22 липня домовленостей за участі України, Росії, Туреччини та ООН.

Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено партнерами-гарантами - ООН та Туреччиною, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

На його борту 26 тис тонн української кукурудзи.

"Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року", - написав міністр у фейсбуці.

Він зазначив, що Україна є четвертим найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти - це колосальний успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.Міністр подякував партнерам, які попри складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту - зокрема Туреччині та ООН, а також європейцям та американцям, які забезпечували неухильну підтримку цього процесу.Кубраков також зазначив, що вдячний Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах і додав, що процес перемовин та погодження безпекових питань увесь час контролював президент України Володимир Зеленський.

"Це був складний шлях тривалістю 3 місяці... У портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - підсумував міністр.

Раніше заступник генсекретаря ООН Мартін Гріффітс припускав, що перше зерно вирушить в африканське Сомалі.

В офісі президента повідомляли, що загалом в чорноморських портах, які відновлюють свою роботу, є 16 суден, їхній вантаж - майже 580 тис. тонн зерна.

Минулого тижня в Одеському порту побував президент Зеленський, який заявив, що Україна готова розпочати транспортування зерна.

"Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити", - підкреслив він.

Автор фото, офіс президента

В порту тоді зібралися також посли країн Великої сімки та Туреччини, щоб "засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства", написала в твіттері посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Росія повинна поважати цю угоду", - додала дипломат.

Життєво важливий експорт

Автор фото, UKRINFORM

Українські порти на Чорному морі - основний шлях для більшої частини українського експорту - були заблоковані Росією після початку повномасштабного нападу 24 лютого.

Росія готувала захоплення та висадку десанту в портових містах, тож українська сторона збудувала там лінію оборони.

За даними продовольчої організації ООН, на початку травня з України не могли вивезти 25 млн тонн зерна, 4 липня Володимир Зеленський оцінив кількість заблокованого зерна у 22 млн тонн.

Це призвело до зростання цін на продовольство в усьому світі, адже Україна є важливим експортером пшениці, кукурудзи, олії та іншої аграрної продукції.

Ціни на пшеницю, за даними міністерства сільського господарства США, у світі зросли на понад 60%. Це найбільше вдарило по країнах Африки та Азії, які закуповували українську продукцію.

Автор фото, Getty Images

Після довготривалих перемовин та звільнення українськими військами острова Зміїний, 22 липня Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН про безпечне вивезення зерна через Чорне море.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що Україна не підписує жодних документів із Росією.

Документ діятиме протягом 120 днів із дня підписання і може бути продовжений на такий самий період, якщо одна зі сторін не повідомить про намір припинити його дію.

Відповідно до угоди, 27 липня відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний".

Планується, що судна будуть йти безпечними маршрутами, які розроблені спільно з військовими.

Моніторингова група під егідою ООН з резиденцією в Стамбулі контролюватиме дотримання безпеки і те, щоб зерновози не везли зброю в Україні - це вимога Росії.

Автор фото, ВВС

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що підписана угода, ймовірно, найважливіше, що він зробив за час свого керівництва ООН.

Він також заперечив, що Росія отримує за підписання угоди якусь винагороду, хоча визнав, що для неї угода - вигідна. Москві допоможуть вивезти тонни продовольства й добрив на світові ринки. Ці товари не підпадають під санкції, але в Росії виникли проблеми з їх експортом після вторгнення в Україну у лютому.

"Це життєво важливо для України, - наголосив Гутерреш. - Це не життєво важливо для Російської Федерації. Росія більше виграє від експорту палива. Ось де великий бізнес".

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що це велика підтримка української економіки. Більше 20 млн тонн зерна вже лежить на складах ще з минулого року, новий врожай вже чекає на експорт.

"Це величезні прямі валютні надходження і умова сталості нашої держави, яка у тому числі дозволить зміцнювати нашу економіку та армію", - пояснює він.

Розблокування портів має також глобальні наслідки, додають в Києві та ООН.

"Блокада українських морських портів поставила під загрозу голоду щонайменше півтора мільярда людей у всьому світі, про що неодноразово заявляв генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш", - каже Кубраков.

Україна запевняє, що у разі провокацій з боку Росії буде негайна військова відповідь від України.

На наступний день після підписання угоди Росія обстріляла порт Одеси.

Ще до домовленостей в Стамбулі Україні вдалося збільшити експорт через дунайські річкові порти - завдяки деокупації Зміїного острова.

Зерновози заходили з Чорного моря по гирлу Бистре в українські порти на Дунаї - Ізмаїл, Рені і Усть-Дунайськ. Їх завантажують, а далі вони виходять у Чорне море та швидко йдуть до Румунії та Болгарії.