Маріуполь і мешканці під окупацією Росії: як виживають і що кажуть
Маріуполь перебуває під контролем російських військових. Попри оптимістичні заяви російських чиновників та окупаційної влади, тут дуже складна ситуація з облаштуванням життя цивільного населення.
Маріуполь був зруйнований під час російського штурму, тут загинули тисячі цивільних мешканців.
Українські військові не припиняли тримати оборону, поки мали необхідні запаси амуніції та продовольства.
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