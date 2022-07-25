Маріуполь і мешканці під окупацією Росії: як виживають і що кажуть

1 година тому

Маріуполь перебуває під контролем російських військових. Попри оптимістичні заяви російських чиновників та окупаційної влади, тут дуже складна ситуація з облаштуванням життя цивільного населення.

Маріуполь був зруйнований під час російського штурму, тут загинули тисячі цивільних мешканців.

Українські військові не припиняли тримати оборону, поки мали необхідні запаси амуніції та продовольства.