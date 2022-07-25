ЗСУ знищують російські склади зі зброєю. Лавров шукає партнерів в Африці. Теленовини ВВС

57 хвилин(и) тому

Ви також можете подивитись випуск на YouTube .

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.