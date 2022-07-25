ЗСУ знищують російські склади зі зброєю. Лавров шукає партнерів в Африці. Теленовини ВВС
У випуску 25 липня:
- Росія вдарила по Харківщині. На Волині через уламки збитого безпілотника загинула одна людина.
- Що потрібно для успішного контрнаступу ЗСУ на Херсонщині? Наскільки тактика українських збройних сил прицільно бити по російських складах із боєприписаами змінює ситуацію на фронті? Аналізує директор центру New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
- Чи запрацює зернова угода після того, як Росія обстріляла одеський порт?
- Росія намагається заручитись підтримкою африканських країн у війні проти України.
- Євробачення-2023 пройде у Великій Британії. Яка реакція Києва?
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