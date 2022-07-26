"В Україні". Рада польської мови ухвалила історичне рішення

36 хвилин(и) тому

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Рада польської мови рекомендувала вживати вирази "в Україні"/ "до України" замість "на Україні"/"на Україну". Про це йдеться у рішенні головної інституції, яка регламентує розвиток польської мови.

"Беручи до уваги особливу ситуацію та особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови "на Україні" як ознаку ставлення до своєї країни як несуверенної, Рада польської мови заохочує широке використання написання "в Україні", - йдеться в повідомленні.

Рада особливо рекомендує вживати форму "в Україні" в офіційній мові, наприклад, "візит в Україну", а не "на Україну", "війна в Україні", а не "на Україні".

"Хоча обидва типи зв'язків (і "до України / в Україні", і "на Україну/на Україні") є правильними, радимо використовувати перший тип (особливо в офіційних текстах)", - йдеться в рішенні.

Водночас польська інституція просить українців з розумінням поставитися до мовних звичок поляків, які традиційно вживають форму "на Україні".

"Просимо українських друзів і всіх прихильників революційних змін поважати мовні звичаї тих поляків, які казатимуть на Україні. Вони не виражають таким чином зневаги", - йдеться в повідомленні.

У Раді польської мови відзначили, що традиція говорити "на Україні" сформувалася в давні часи, коли кордони держав мали інші обриси.

"Це пережиток старої дійсності, а не прояв сумніву в суверенітеті України, Литви, Латвії, Білорусі, Словаччини або Угорщини (назви цих країн заведено поєднувати з прийменником на)", - пояснюють польські науковці.

Вони нагадують, що дискусія про те, чи варто писати всі країни з прийменниками в та до, триває у Польщі багато років. А останнім часом вживання форм "в Україні/до України", "в Білорусі/до Білорусі" стало дедалі частішим.