Антонівський міст знову під ударом ЗСУ, рух перекрили

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки попереднього удару по мосту, архівне фото 21 липня

Українські військові вночі обстріляли Антонівський міст на Херсонщині.

Російська окупаційна адміністрація заявила, що міст обстріляли з HIMARS і рух ним перекрили.

Увечері у вівторок і вночі в мережах з'явилося кілька відео вибухів, які відбулися один за одним по Антонівському мосту.

Українська армія обстрілює його високоточними американськими ракетами із установок HIMARS протягом липня. Потужності цих ракет недостатньо, щоб обрушити великий міст, але її вистачає, щоб сильно його пошкодити.

Антонівський міст - одна з трьох переправ через Дніпро та має стратегічне значення для постачання російського угруповання у Херсоні та правобережній частині Херсонської області.

Два інші мости - це одноколійний залізничний міст через Дніпро та міст над греблею Каховської ГЕС у Новій Каховці. Відомо, що останній також раніше був обстріляний, росіяни намагалися його ремонтувати.

Також ЗСУ раніше завдали удару по Дар'ївському мосту через ріку Інгулець, який сполучає дві частини окупованої росіянами правобережної Херсонщини.

Що кажуть в ЗСУ

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки обстрілу Антонівського моста від 21 липня

Керівниця пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила удари по Антонівському мосту на Херсонщині.

"Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію війська (росіян. - ред.). Удари були, але вони були філігранні", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, армія руйнує не інфраструктуру, а плани російської армії, тож позитивні новини з Херсонщини будуть надходити і далі.

"Нікому нас не зупинити, навіть ворогу", - відзначила вона.

Що каже окупаційна адміністрація?

Заступник голови російської окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стрємоусов визнав у своєму телеграмі, що удари по стратегічному Антонівському мосту через Дніпро були.

"Рух мостом перекритий. Дійсно вночі знову був нанесений удар HIMARS...", - заявив він.

Водночас, за словами Стрємоусова, міст "стоїть", а окупаційна адміністрація буде вирішувати проблеми з транспортуванням через Дніпро завдяки паромним та "військовим переправам".

Російський пропагандистський канал "Звезда" показав відеозапис, в якому стверджує, що ані військову техніку, ані цивільні автівки на міст зараз не пропускають. На відео можна побачити затор з легкових автівок та військового транспорту.

Автор фото, tripmustgoon.com

Чи буде "котел" на Херсонщині?

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Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив у фейсбуці, що оцінити ушкодження Антонівського мосту внаслідок останніх ударів наразі складно, бо російські військові нікого туди не пускають.

"Після нічного відпрацювання Антонівський міст отримав суттєві ушкодження. Оцінити їх поки що складно - орки нікого не підпускають до нього з обох боків, але відновлювальні роботи точно займуть дуже багато часу та вимагатимуть ресурсів, з якими в окупантів велика проблема", - повідомив він.

Депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв повідомив у фейсбуці, що на відновлення моста в росіян зараз часу немає.

"Антонівський міст - все. (Росіяни. - Ред.) пишуть, що пробите полотно та опорна система, відновлення можливе тільки спеціалістами і після війни", - написав він.

На думку Чернєва російським військовим на правобережній Херсонщині тепер може загрожувати "котел".

"Ласкаво просимо окупантів до першого серйозного котла. Втрата Херсона стане для Путіна величезною військовою, політичною та моральною поразкою. Вона неодмінно посилить розкол кремлівських еліт, пошук винних та може призвести до кризи всередині правлячої верхівки", - відзначив він.

Втім, користувачі фейсбуку у коментарях нагадали Чернєву, що росіяни ще контролюють одноколійний залізничний міст через Дніпро та міст над греблею Каховської ГЕС в Новій Каховці.