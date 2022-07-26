Тут було кафе і база відпочинку. Наслідки обстрілу Одещини у фото
Росія завдала ракетних ударів по Одещині, використовуючи стратегічну авіацію, повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
За інформацією ОК "Південь", є влучання у приватні будівлі прибережних сіл.
"По півдню України завдано масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування", - йдеться в повідомленні.
"На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема", - відзначили в ОК "Південь".
Президент України Володимир Зеленський теж відреагував на обстріл Одещини.
Він оприлюднив в інстаграм відео, на якому показав наслідки обстрілу села Затока, і наголосив, що там не було військових і їхніх баз, просто "люди відпочивали та жили".
"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти", - написав Зеленський під відео, наголосивши, що кожен російський "визволитель" відповідатиме за все.
Росіяни вдарили по Одеському порту
Цей обстріл відбувся на наступний день після того, як Україна та Росія підписали угоди з турецькою стороною за посередництва ООН про розблокування українських портів для експорту зерна. Росія на цих переговорах погодилася не нападати на судна та порти.