Тут було кафе і база відпочинку. Наслідки обстрілу Одещини у фото

46 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Затока. Тут було кафе і база відпочинку

Росія завдала ракетних ударів по Одещині, використовуючи стратегічну авіацію, повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За інформацією ОК "Південь", є влучання у приватні будівлі прибережних сіл.

"По півдню України завдано масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування", - йдеться в повідомленні.

"На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема", - відзначили в ОК "Південь".

Автор фото, ввс

Президент України Володимир Зеленський теж відреагував на обстріл Одещини.

Він оприлюднив в інстаграм відео, на якому показав наслідки обстрілу села Затока, і наголосив, що там не було військових і їхніх баз, просто "люди відпочивали та жили".

"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти", - написав Зеленський під відео, наголосивши, що кожен російський "визволитель" відповідатиме за все.