Росія йде з Міжнародної космічної станції - і хоче побудувати власну

By Ben Tobias

BBC News

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Roskosmos Підпис до фото, Російські космонавти на МКС нещодавно вивісили прапор самопроголошеної Луганської народної республіки

Росія заявила, що після 2024 року покине Міжнародну космічну станцію (МКС) і натомість побудує власну станцію.

Новий голова російського космічного агентства Юрій Борисов заявив, що Роскосмос до цього часу виконуватиме усі свої зобов'язання.

США та Росія разом з іншими партнерами успішно співпрацюють на МКС з 1998 року.

Але після того, як Росія вторглася в Україну, відносини зіпсувалися, і Росія погрожувала вийти з проєкту через санкції Заходу проти неї.

МКС - спільний проєкт за участю п'яти космічних агентств - розміщений на орбіті навколо Землі з 1998 року і використовувався для проведення тисяч наукових експериментів.

Його робота схвалена до 2024 року, але США хотіли продовжити його ще на шість років за згодою всіх партнерів.

На зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним Борисов заявив, що ухвалили рішення вийти з проєкту після 2024 року.

"Я думаю, що до цього часу ми почнемо збирати російську орбітальну станцію", - сказав Борисов, додавши, що нова станція є головним пріоритетом його агентства.

"Добре", - відповів Путін.

Поки що не зрозуміло, що це рішення означає для майбутнього МКС, оскільки високопоставлений чиновник NASA сказав Reuters, що американське агентство не було офіційно поінформоване про плани Росії.

Аналіз

Джонатан Амос

Науковий кореспондент

Росіяни вже деякий час говорять про вихід, але неясно, наскільки це серйозно.

Вони говорили про будівництво власного форпосту - Російської орбітальної станції обслуговування, - але це вимагало б фінансових зобов'язань, яких російський уряд не демонструє для наявних космічних проєктів країни.

Звичайно, російські елементи на МКС старіють, але інженери вважають, що модулі можуть працювати до 2030 року.

Якщо Росія таки вийде, це, без сумніву, буде проблемою. Станція побудована таким чином, щоб партнери залежали один від одного.

Американська сторона МКС забезпечує живлення; російська сторона забезпечує рух і утримує платформу від падіння на Землю.

Якщо цю можливість коригування руху буде втрачено, США та іншим партнерам - Європі, Японії та Канаді - доведеться розробити інші способи періодичного підйому станції. Це можуть робити американські роботизовані вантажники.

Співпраця між Росією та США на МКС не постраждала через війну в Україні, оскільки на початку цього місяця дві країни підписали угоду, яка дозволяє російським космонавтам подорожувати на станцію на американських космічних кораблях і навпаки.

Угода має "сприяти розвитку співпраці в рамках програми МКС", йдеться в заяві Роскосмосу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, МКС обертається навколо Землі з 1998 року

Проте війна вдарила по інших сферах співпраці Росії та Заходу. Європейська космічна агенція (ЄКА) припинила співпрацю з Роскосмосом щодо запуску ровера на Марс, а Росія припинила запуски свого космічного корабля "Союз" з космодрому ЄКА у Французькій Гвіані.

Радянський Союз і Росія мають довгу історію дослідження космосу, і такі досягнення, як відправка першої людини в космос у 1961 році, залишаються для росіян джерелом національної гордості.

Під час зустрічі з Путіним глава Роскосмосу Борисов сказав, що нова російська космічна станція надаватиме Росії космічні послуги, необхідні для сучасного життя, наприклад, навігацію та передачу даних.

Автор фото, ESA/NASA