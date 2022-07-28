Мавпяча віспа: кількість випадків росте, у США думають оголосити надзвичайну ситуацію

Бернд Дебюсман

BBC News, Вашингтон

1 година тому

Автор фото, Reuters

У США зареєстрували понад 3800 випадків мавпячої віспи - більше, ніж у будь-якій іншій країні у світі, свідчать державні медичні дані.

Повідомляють, що зростання кількості випадків спонукало адміністрацію Байдена подумати про оголошення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже класифікувала цей вірус як глобальну надзвичайну ситуацію.

На сьогодні зареєстрували понад 18 000 випадків у 75 країнах.

Згідно з даними, опублікованими в Центрами з контролю та профілактики захворювань США (CDC), станом на 25 липня в США зареєстрували 3846 підтверджених або підозрюваних випадків мавпячої віспи

Ця цифра, яка відображає зростання спалаху вірусу та збільшення тестування, перевищила показник Іспанії, де наразі зареєстрували 3105 випадків.

Дві інші країни з найбільшою кількістю заражень, Німеччина та Британія, повідомили про 2352 та 2208 випадків відповідно.

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У зв'язку зі зростанням кількості випадків у США Washington Post 25 липня повідомила, що адміністрація Байдена розглядає можливість оголосити надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я.

Ця міра дозволить уряду використовувати федеральні кошти для боротьби зі спалахом, підвищення обізнаності громадськості та кращого збору відповідних медичних даних.

Крім того, повідомляють, що адміністрація готується призначити координатора з Білого дому, який буде контролювати реакцію уряду на мавпячу віспу.

21 липня 50 законодавців-демократів надіслали відкритого листа президенту Джо Байдену, закликаючи його оголосити надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я та надіслати мільйони доз вакцини до США з виробничих потужностей за кордоном.

У той час як офіційні особи заявляють, що геї та бісексуали, а також медичні працівники наразі перебувають у зоні найбільшого ризику, зростають побоювання, що вірус може поширитися на інші верстви населення.

22 липня в США підтвердили перші випадки мавпячої віспи у дітей.

Реакція Сполучених Штатів на вірус наразі ускладнюється нестачею вакцин і повільним розгортанням тестування, що змусило декого порівнювати ситуацію з початком пандемії Covid-19 на початку 2020 року.

Наприклад, у Вашингтоні офіційні особи попередили, що швидке зростання випадків у поєднанні з дуже обмеженим постачанням вакцин означає, що влада повинна надавати пріоритет мешканцям з групи високого ризику.

Наразі місто має найвищий загальний показник зараження на душу населення, в окрузі зареєстровано 172 випадки.

Більшість випадків мавпячої віспи протікають легко, з такими симптомами як висока температура, збільшення лімфатичних вузлів і пухирчаста висипка або висипи, схожі на вітряну віспу.

Наразі в США не зареєстрували жодної смерті від вірусу.