Операція "Відплата". Як КДБ після війни оббріхувало українців - Любомир Луцюк

34 хвилин(и) тому

"Операція Відплата" - таку назву має книга канадського історика, професора Військової академії в Торонто Любомира Луцюка.

Таку саму назву мала інформаційно-психологічна спецоперація радянських спецслужб у 70-х і 80-х роках. Її мета - очорнити українську діаспору в Північній Америці - США і Канаді - тавром нацистських колаборантів.

Її подробиці і методи ретельно описані в книзі, що вийшла друком у час, коли Путін послав свої війська з метою "денацифікувати" Україну.

В розмові з ВВС професор Луцюк визнав: одного покоління не досить, щоби очистити громадську думку на Заході від цієї, як він каже, отрути.